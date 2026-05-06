Усі обговорюють, що Росія не має можливостей зупинити дронові атаки на нафтову інфраструктуру та інші об’єкти на російській території. Британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон зауважив 24 Каналу, що такі дії України вже дають хороші результати.

"Тільки за останній тиждень ми побачили зростання невдоволення серед росіян. Люди скаржаться на ціни на бензин, навіть коли вдається його дістати, а також на подорожчання всього іншого. Навіть деякі високопоставлені російські військові командири починають виступати проти Путіна і ставити під сумнів його дії", – підкреслив він.

Цікаво, що політолог Ігор Рейтерович припустив, коли може закінчитися війна. Станом на зараз рятівним колом Росії є нафтодолари. У Кремлі сподіваються, що через війну в Ірані їхній потік триватиме. Однак якщо криза на Близькому Сході закінчиться, почнуться зміни на нафтовому ринку, то втрати росіян стануть ще більшими та швидшими ніж зараз. Тому, на думку експерта, у 2026 році можна буде побачити якщо не завершення, то принаймні призупинення війни. Росія більше не зможе підтримувати той темп війни, який був раніше, тому що водночас Україна збільшує свої можливості.

Що змусить Путіна закінчити війну?

Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що наразі світ зосереджений на Близькому Сході. Зокрема, майже всі зусилля Дональда Трампа спрямовані на те, щоб запобігти ще одній війні. Якщо росіяни страждають від нестачі нафти, то американці платять величезні гроші за бензин через ситуацію в Ірані.

Це зараз впливає на самого Трампа. Тому він присвячує весь свій час і зусилля тому, щоб забезпечити припинення вогню, а також відкрити Ормузьку протоку. Він не докладає надто багато зусиль до мирної угоди в Україні, до чого ми в Європі й ви в Україні відчайдушно прагнемо,

– сказав він.

Нещодавно міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відвідав Росію. Наразі невідомо, чи намагаються іранці отримати від росіян більше військової техніки. Можливо, Путін думає, що якщо допоможе Трампу укласти угоду з Тегераном, то американський президент може ставитися до Росії набагато прихильніше.

Очевидно, що Іран мало що може дати Росії, а Росія – Ірану, проте вони традиційно є союзниками. Проте це не скасовує того факту, що за останні кілька тижнів практично не було жодного прогресу в обговореннях мирної угоди або припинення вогню в Україні. Але судячи з того, як все розвивається, Україна багато в чому досягає успіху,

– наголосив британський генерал.

За даними розвідки, в Україні гине значно більше російських солдатів, ніж Росія здатна мобілізувати та відправити на фронт. Протягом останнього часу стало очевидно, що Україна відвойовує значні території на сході.

Це може бути більш імовірним фактором, здатним змусити Путіна сісти за стіл переговорів. У Росії люди починають відчувати на собі наслідки війни та висловлювати невдоволення тим, як вона впливає на їхнє повсякденне життя. Не можна очікувати, що все зміниться дуже швидко, але зараз здається, що ситуація явно йде на користь України,

– додав Геміш де Бреттон-Гордон.

Удари по НПЗ Росії: останні новини

Вночі 5 травня БпЛА атакували Ленінградську область. У Генштабі ЗСУ заявили, що СБУ спільно із Силами оборони вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії. Мовиться про НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" і нафтоперекачувальну станцію "Кіріші". Там виникли пожежі.

Відомо, що другий за величиною нафтопереробний завод Росії – Кіришський НПЗ у Ленінградській області – перестав працювати після атаки БпЛА. Дрони пошкодили три з його чотирьох установок перегонки сирої нафти.