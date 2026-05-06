Командир роты 425 отдельного батальона беспилотных систем "Глаза" с позывным "Дайвер" рассказал 24 Каналу, что его подразделение около 3 лет находилось на Краматорском направлении. Враг там активнее применяет различную технику. На Сумщине же преимущественно идут пехотные атаки.

Что происходит на Сумском направлении?

По словам военного, враг фактически каждый день пытается пролезть хотя бы где-то на Сумском направлении. Однако украинские подразделения хорошо наладили здесь работу, поэтому россиян удается уничтожать.

Они стабильно идут и идут. Но на нашем участке россиянам не удается продвинуться. Скажу больше, мы даже наращиваем килзону. Она находится на уровне 20 километров. Россияне заходят и уже не возвращаются,

– рассказал военный.

В основном россияне пытаются залезть в "зеленку", чтобы окопаться на месте. Изредка на некоторых участках им удается удержаться на позиции. Обычно это происходит в непогоду, когда дроны не всегда могут обнаружить продвижение врага.

Такое происходит, когда идет дождь и ветер. Тогда уже стараемся силами своего батальона и вместе со смежниками выбивать их оттуда. Это нам удается. Очень редко когда врагу удается достичь здесь успеха,

– подчеркнул военный.

Также, по словам военного, сейчас на Сумском направлении нет значительного скопления войск врага. Они физически не способны продвинуться до Сум. Но попытки лезть вперед продолжаются каждый день.

Почему Россия атакует именно Сумскую область?

Россия уже не первый год давит на пограничные направления. В частности это происходит в Харьковской и Сумской областях. Диктатор Владимир Путин неоднократно говорил о так называемой "буферной зоне" вдоль границы с Украиной. А заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса сообщал, что оккупанты хотят создать такую зону в Харьковской, Сумской, Черниговской и даже в Винницкой области на границе с непризнанным Приднестровьем.

Один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса Константин Немичев рассказал, что россияне не просто так давят на приграничных участках. Им важно создавать дополнительные источники напряжения и "растягивать" подразделения ВСУ. Так они хотят найти слабые участки в украинской обороне.

Очевидно, что враг и в дальнейшем будет продолжать это делать. Поэтому стоит ожидать дальнейших атак на приграничных территориях. Военный не исключает вариант, при котором россияне попытаются давить даже на Чернигов. Но речь идет не о широкомасштабном наступлении, а о попытке растянуть украинские подразделения.

Россия продолжает обстреливать Сумскую область

Россияне регулярно обстреливают Сумскую область. Враг постоянно запускает ударные беспилотники по региону. К примеру, 6 мая оккупанты ударили дронами по детскому саду в Сумах. Известно о по меньшей мере 2 раненых. Детей эвакуировали.

В ночь на 4 мая россияне ударили беспилотниками по Шостке Сумской области. В результате атаки были повреждены многоэтажки, помещение магазина, почта, административное здание и т.д.