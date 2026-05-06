Об этом сообщают городской голова Александр Лысенко и руководитель областной военной администрации Олег Григоров.

Смотрите также Перемирие не действует, Россия снова атакует Украину: где взрывы и какие последствия

Какие последствия атаки на Сумы?

Местные власти сообщили об атаке российских оккупантов по гражданскому зданию в центральной части Сум, для обстрела россияне использовали по меньшей мере два беспилотника. Сейчас в городе продолжается спасательная операция.

Информация о пострадавших и других последствиях уточняется. Вражеская атака продолжается. Находитесь в безопасных местах,

– сообщил начальник ОВА.

Исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь подтвердил информацию о попадании в детский сад. По предварительной информации, на месте возник пожар. Сейчас продолжается эвакуация людей, работают все необходимые службы.

По состоянию на момент публикации дополнительной информации относительно этого российского обстрела не указывают, очевидно детали будут позже. В то же время Суспильне сообщает, что ранения получили по меньшей мере два человека.

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу для Сумского района объявили ориентировочно в 08:52. Впоследствии об опасности предупредили Ахтырский и Шосткинский районы. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о движении группы беспилотников на город.

Позже там уточняли о движении дрона на областной центр с северного направления. Около 10:24 корреспонденты Суспильного сообщили о том, что в городе прогремели взрывы. Через 10 минут в Сумах было громко снова.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, угрозу БпЛА и баллистики для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Что атаковали оккупанты ранее?

Прошлым вечером оккупанты атаковали Запорожье с помощью баллистических ракет и управляемых авиабомб. Под ударами оказались несколько предприятий города. Вследствие этого были пострадавшие среди гражданского населения.

Еще раньше российские беспилотники атаковали терминал Kernel в Черноморске Одесской области. Сообщали об утечке более 1,1 тысячи тонн масла., его уже локализовали. На месте также, как известно, произошло возгорание.