Ситуація залишається складна, але українські військові продовжують тримати оборону. Про це розповів Лев "Хорус" Пашко в інтерв'ю 24 Каналу.

Яка ситуація на Добропільському напрямку?

На Добропільському напрямку російські війська суттєво активізували наступальні дії – їхня інтенсивність зросла приблизно утричі порівняно з ситуацією двомісячної давнини. За наявними розвідувальними даними, ця активність і надалі лише посилюватиметься. Зокрема, на окремих ділянках фронту противник залучає значні сили: на одну українську бригаду припадає наступ одразу кількох полків і додаткових бригад.

Де знаходиться Добропільський напрямок: дивіться на карті

Активізація ворога частково пов'язана з погодними умовами – потепління та поява густішої рослинності спростили пересування військ і ускладнили їх виявлення. Водночас ці ж фактори використовують і українські сили, адаптуючись до змін на полі бою. Попри складні умови, станом на зараз російські війська не досягли жодних успіхів і зазнають втрат.

Ситуація на напрямку оцінюється як контрольована, однак навантаження на українських військових зростає. Противник активно використовує різні тактики — від пересування відкритою місцевістю до дій у лісосмугах, а також не обмежений у ресурсах для проведення масштабних операцій.

Основними інструментами ворога залишаються артилерія, дрони та штурмові підрозділи. Водночас ефективність застосування безпілотників значною мірою залежить від погодних умов. Окремі російські підрозділи демонструють високу ефективність у застосуванні високоточної артилерії, зокрема боєприпасів типу "Краснополь", або спеціалізуються на використанні дронів.

"Хорус" наголошує, що сучасна війна вимагає постійної адаптації та комплексного застосування всіх доступних засобів – від артилерії до піхоти й безпілотників. Саме здатність швидко реагувати на дії противника та зміну умов на полі бою визначає успіх операцій.

Чому Добропільський напрямок є одним із пріоритетних для Росії?

Добропільський напрямок, який розглядається як продовження Покровського наступу, має для Росії стратегічне значення через поєднання логістичних, економічних і військових факторів. Місто є важливим залізничним вузлом, що з'єднує північ і південь Донецької області, тому встановлення контролю над ним дозволило б окупантам налагодити стабільне постачання військ і створити загрозу для ключових маршрутів, зокрема у напрямку Краматорська.

Важливо зазначити, що росіяни готуються до активної фази атак на фронті. Як розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк 24 Каналу, окупанти переміщують піхоту ближче до крайніх позицій, з можливими спробами обходу українських військ з флангів.

Крім того, Добропілля є центром вугільної промисловості, і захоплення місцевих шахт могло б вдарити по енергетичній безпеці України та стати частиною ширшої стратегії економічного виснаження. Окупація на цього напрямку відкриває російським військам можливості для подальшого просування на північ і захід, а також створює умови для флангового тиску на українські позиції в районі Краматорсько-Слов'янської агломерації.

Яка ситуація на інших напрямках на Донеччині?

На Донеччині тривають одні з найзапекліших боїв, адже російські війська намагаються прорвати український пояс фортець. Однією з ключових цілей окупантів залишається Костянтинівка, де вони активно намагаються інфільтруватися в місто, використовуючи значні сили піхоти.

Зокрема, 5 травня російські підрозділи намагалися проникнути в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолоковані відеозаписи, опубліковані 3 травня, свідчать про те, що українські військові відкривали вогонь по російських бійцях у західній частині Костянтинівки.

Водночас російські війська продовжують наступальні дії на Покровському напрямку, просуваючись на захід і північний захід від Покровська. Українські сили, у свою чергу, мають певні успіхи — вони просунулися на північ від міста та, за наявною інформацією, проводять контратаки на окремих ділянках.