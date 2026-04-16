Таку думку з посиланням на джерела в ГУР висловив головний кореспондент The Financial Times Крістофер Міллер.
Що відомо про плани Кремля на Донбас?
Країна-агресорка, за даними журналіста, готує новий наступ на південному сході України, залучаючи стратегічний резерв і перекидаючи близько 20 тисяч військових.
Загалом на території України, за оцінками, перебуває близько 680 тисяч російських солдатів, а основною метою залишається повне захоплення Донбасу до вересня 2026 року.
До слова, військовий експерт Іван Тимочко зазначив, що процеси перегрупування військ і підготовки до штурмових дій вже помітні вздовж усієї лінії фронту. За його словами, росіяни зберігають високу активність на окремих напрямках.
Як Україна готується відповідати противнику?
- Країна-агресорка намагається досягти політичним шляхом того, чого не змогла здобути на полі бою, просуваючи вимогу передати їй без спротиву всю Донеччину та частину Луганщини. Герой України Вадим Сухаревський в інтерв'ю для 24 Каналу різко відкинув такі пропозиції, зауваживши, що "як би важко не було на напрямку, триматися треба за кожен клаптик землі".
- Водночас Володимир Зеленський наголошував, що відведення українських військ із Донбасу лише відкриє шлях до швидкої окупації, адже Росія намагається нав'язати Україні свої умови.