Росіяни чи не вперше вдалися до тактики атак у кілька хвиль протягом доби. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили небезпечну логіку нових масових атак та пояснили, чому Путін вирішив атакувати саме зараз.

Якого моменту чекав Путін, щоб завдати удару?

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на кривавий російський обстріл. За його словами, терористичні удари по цивільному населенню – єдиний елемент військової стратегії Росії.

Путін користується моментом, адже після завершення активної фази війни або початку переговорів можливості для таких атак можуть суттєво зменшитися,

– зазначив Подоляк.

Ці події демонструють справжню суть так званого російського миру, який базується на масовому насильстві. У Кремлі цинічно використовують момент призупинення переговорів, щоб й надалі завдавати ударів по цивільному населенню.

На думку Подоляка, Сполучені Штати повинні перейти до більш реалістичної, а не конфронтаційної комунікаційної політики, яка могла б ефективніше обмежити можливості Росії.

Важливо! У Міністерство оборони Росії повідомили про нібито "масований удар відплати" по об’єктах оборонно-промислового комплексу України та оприлюднили власні оцінки українських втрат.

Водночас навіть на тлі смертельних обстрілів Дональд Трамп робить заяви про нібито прагнення Володимир Путін до миру. Ці слова радше нагадують його оцінки ситуації на Близькому Сході, де, попри подібні твердження, конфлікти залишаються невирішеними.

Крім цього, США тимчасово послабили окремі санкції щодо російської нафти. Зокрема міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що нафта, яка вже перебувала в морі, фактично реалізована, тому обмеження знову набувають чинності.

Чому Росія змінила логіку масових обстрілів?

Політолог і майор ЗСУ Андрій Ткачук зазначив, що російські сили навмисно комбінують різні види озброєння, намагаючись уразити максимальну кількість цілей. Цього разу атака складалася з кількох хвиль і тривала фактично весь день і ніч.

За його словами, протягом доби було завдано щонайменше двох масштабних ударів: спочатку із застосуванням крилатих ракет, а згодом – балістичних. Усі етапи супроводжувалися масованим використанням безпілотників.

Українські сили оборони ефективно протидіють дронам і крилатим ракетам. Однак боротьба з балістикою залишається складнішою через обмежену кількість систем Patriot,

– мовив Ткачук.

Росія свідомо переходить до денних ударів із кількох причин. Одна з них – спроба посилити тиск на цивільне населення. Крім того, атаки в робочий час дестабілізують економіку, адже підприємства зупиняються, порушується робота транспорту та інфраструктури.

Й ще один не менш важливий чинник – накопичення значної кількості дронів. Попри те, що Росія потенційно здатна запускати до тисячі безпілотників на добу, їй бракує інфраструктури для одночасного застосування такої кількості. Саме тому атаки розтягуються в часі.

Зверніть увагу! Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що 16 квітня Росія застосувала нову тактику обстрілів – атаки відбувалися у дві хвилі з використанням крилатих і балістичних ракет та тривали понад добу.

Чому Росія перейшла до денних запусків "Шахедів"?

Раніше Росія здійснювала масовані ракетно-дронові атаки переважно вдень, проте останнім часом противник змінив свою тактику. Зокрема, тепер росіяни дедалі частіше запускають велику кількість дронів вдень. Військовий оглядач Василь Пехньо назвав кілька факторів, які на це вплинули.

Наприкінці минулого літа зʼявлялися повідомлення, що окупанти зможуть запускати близько 1000 "Шахедів" за добу. Однак виявилося, що росіяни не мають достатньо можливостей для одночасного запуску великої кількості дронів. Тому змушені розтягувати пуски упродовж усього дня.

До того ж Сили оборони системно зменшують можливості ворога. Днями українські військові вдарили по об’єктах у районі Донецького аеропорту, зокрема із застосуванням ракет SCALP та бомб GBU-39. Попередньо, там було знищено склади з безпілотниками та боєприпасами, які росіяни використовували для запуску дронів.

Удари по пусковій інфраструктурі, зокрема аеродромах, створюють для Росії дефіцит можливостей для масових одночасних атак. Хоча теоретично окупанти здатні запускати сотні й навіть тисячі дронів, для цього їм потрібна значно більша кількість підготовлених майданчиків,

– пояснив Пехньо.

Як наслідок, навіть маючи значний ресурс, Росія не може реалізувати масований запуск одномоментно, тому розподіляє атаки в часі. Ще одним важливим чинником є економічний тиск. Денні атаки призводять до зупинки роботи бізнесу, транспорту та інфраструктури. Зокрема, можуть закриватися торгові центри, обмежується рух громадського транспорту, що безпосередньо впливає на економічну активність.

Водночас нічні обстріли більше виснажують людей психологічно через постійний стрес і порушення сну. Денні ж удари, за словами експерта, менше впливають на моральний стан, але створюють відчутне навантаження на економіку та функціонування міст.

