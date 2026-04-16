Россияне едва ли не впервые прибегли к тактике атак в несколько волн в течение суток. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли опасную логику новых массовых атак и объяснили, почему Путин решил атаковать именно сейчас.
Какого момента ждал Путин, чтобы нанести удар?
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на кровавый российский обстрел. По его словам, террористические удары по гражданскому населению – единственный элемент военной стратегии России.
Путин пользуется моментом, ведь после завершения активной фазы войны или начала переговоров возможности для таких атак могут существенно уменьшиться,
– отметил Подоляк.
Эти события демонстрируют истинную суть так называемого русского мира, который базируется на массовом насилии. В Кремле цинично используют момент приостановки переговоров, чтобы и в дальнейшем наносить удары по гражданскому населению.
По мнению Подоляка, Соединенные Штаты должны перейти к более реалистичной, а не конфронтационной коммуникационной политике, которая могла бы эффективнее ограничить возможности России.
Важно! В Министерство обороны России сообщили о якобы "массированном ударе возмездия" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и обнародовали собственные оценки украинских потерь.
В то же время даже на фоне смертельных обстрелов Дональд Трамп делает заявления о якобы стремлении Владимир Путин к миру. Эти слова скорее напоминают его оценки ситуации на Ближнем Востоке, где, несмотря на подобные утверждения, конфликты остаются нерешенными.
Кроме этого, США временно ослабили отдельные санкции в отношении российской нефти. В частности министр финансов Скотт Бессент заявил, что нефть, которая уже находилась в море, фактически реализована, поэтому ограничения снова вступают в силу.
Почему Россия изменила логику массовых обстрелов?
Политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук отметил, что российские силы намеренно комбинируют различные виды вооружения, пытаясь поразить максимальное количество целей. В этот раз атака состояла из нескольких волн и длилась фактически весь день и ночь.
По его словам, в течение суток было нанесено не менее двух масштабных ударов: сначала с применением крылатых ракет, а затем – баллистических. Все этапы сопровождались массированным использованием беспилотников.
Украинские силы обороны эффективно противодействуют дронам и крылатым ракетам. Однако борьба с баллистикой остается более сложной из-за ограниченного количества систем Patriot,
– сказал Ткачук.
Россия сознательно переходит к дневным ударам по нескольким причинам. Одна из них – попытка усилить давление на гражданское население. Кроме того, атаки в рабочее время дестабилизируют экономику, ведь предприятия останавливаются, нарушается работа транспорта и инфраструктуры.
И еще один не менее важный фактор – накопление значительного количества дронов. Несмотря на то, что Россия потенциально способна запускать до тысячи беспилотников в сутки, ей не хватает инфраструктуры для одновременного применения такого количества. Именно поэтому атаки растягиваются во времени.
Обратите внимание! Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что 16 апреля Россия применила новую тактику обстрелов – атаки происходили в две волны с использованием крылатых и баллистических ракет и продолжались более суток.
Почему Россия перешла к дневным запускам "Шахедов"?
Ранее Россия осуществляла массированные ракетно-пушечные атаки преимущественно днем, однако в последнее время противник изменил свою тактику. В частности, теперь россияне все чаще запускают большое количество дронов днем. Военный обозреватель Василий Пехньо назвал несколько факторов, которые на это повлияли.
В конце прошлого лета появлялись сообщения, что оккупанты смогут запускать около 1000 "Шахедов" в сутки. Однако оказалось, что россияне не имеют достаточно возможностей для одновременного запуска большого количества дронов. Поэтому вынуждены растягивать пуски в течение всего дня.
К тому же Силы обороны системно уменьшают возможности врага. На днях украинские военные ударили по объектам в районе Донецкого аэропорта, в частности с применением ракет SCALP и бомб GBU-39. Предварительно, там были уничтожены склады с беспилотниками и боеприпасами, которые россияне использовали для запуска дронов.
Удары по пусковой инфраструктуре, в частности по аэродромам, создают для России дефицит возможностей для массовых одновременных атак. Хотя теоретически оккупанты способны запускать сотни и даже тысячи дронов, для этого им нужно значительно большее количество подготовленных площадок,
– объяснил Пехньо.
Как следствие, даже имея значительный ресурс, Россия не может реализовать массированный запуск одномоментно, поэтому распределяет атаки во времени. Еще одним важным фактором является экономическое давление. Дневные атаки приводят к остановке работы бизнеса, транспорта и инфраструктуры. В частности, могут закрываться торговые центры, ограничивается движение общественного транспорта, что непосредственно влияет на экономическую активность.
В то же время ночные обстрелы больше истощают людей психологически из-за постоянного стресса и нарушения сна. Дневные же удары, по словам эксперта, меньше влияют на моральное состояние, но создают ощутимую нагрузку на экономику и функционирование городов.
Что известно о последствиях российского обстрела?
В результате российского обстрела Украины погибли 20 человек, среди них – 11-летний мальчик. Более 120 человек получили ранения.
В Киеве во время атаки погибли двое охранников автосалона – Юрий и Сергей. Они только заступили на смену, когда удар пришелся по парковке. В результате взрыва было повреждено около 60 автомобилей, также пострадала территория автозаправочной станции.
В частности, в Киеве получила повреждения производственная площадка компании ДТЭК. Пострадал один из работников, зафиксировано разрушение цехов и административных зданий. На месте работали аварийные службы.
Также под ударами оказалась портовая инфраструктура Большой Одессы. В результате атак возникли пожары и повреждения объектов, однако порты продолжают работу, поддерживая непрерывность логистических процессов.
В Днепре в результате обстрела разрушен жилой дом, в котором действовал центр православной культуры, связанный с московским патриархатом.