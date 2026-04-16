Россияне едва ли не впервые прибегли к тактике атак в несколько волн в течение суток. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли опасную логику новых массовых атак и объяснили, почему Путин решил атаковать именно сейчас.

Актуально Игнат раскрыл реальную ситуацию с боекомплектом Patriot в Украине

Какого момента ждал Путин, чтобы нанести удар?

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на кровавый российский обстрел. По его словам, террористические удары по гражданскому населению – единственный элемент военной стратегии России.

Путин пользуется моментом, ведь после завершения активной фазы войны или начала переговоров возможности для таких атак могут существенно уменьшиться,

– отметил Подоляк.

Эти события демонстрируют истинную суть так называемого русского мира, который базируется на массовом насилии. В Кремле цинично используют момент приостановки переговоров, чтобы и в дальнейшем наносить удары по гражданскому населению.

По мнению Подоляка, Соединенные Штаты должны перейти к более реалистичной, а не конфронтационной коммуникационной политике, которая могла бы эффективнее ограничить возможности России.

Важно! В Министерство обороны России сообщили о якобы "массированном ударе возмездия" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и обнародовали собственные оценки украинских потерь.

В то же время даже на фоне смертельных обстрелов Дональд Трамп делает заявления о якобы стремлении Владимир Путин к миру. Эти слова скорее напоминают его оценки ситуации на Ближнем Востоке, где, несмотря на подобные утверждения, конфликты остаются нерешенными.

Кроме этого, США временно ослабили отдельные санкции в отношении российской нефти. В частности министр финансов Скотт Бессент заявил, что нефть, которая уже находилась в море, фактически реализована, поэтому ограничения снова вступают в силу.

Почему Россия изменила логику массовых обстрелов?

Политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук отметил, что российские силы намеренно комбинируют различные виды вооружения, пытаясь поразить максимальное количество целей. В этот раз атака состояла из нескольких волн и длилась фактически весь день и ночь.

По его словам, в течение суток было нанесено не менее двух масштабных ударов: сначала с применением крылатых ракет, а затем – баллистических. Все этапы сопровождались массированным использованием беспилотников.

Украинские силы обороны эффективно противодействуют дронам и крылатым ракетам. Однако борьба с баллистикой остается более сложной из-за ограниченного количества систем Patriot,

– сказал Ткачук.

Россия сознательно переходит к дневным ударам по нескольким причинам. Одна из них – попытка усилить давление на гражданское население. Кроме того, атаки в рабочее время дестабилизируют экономику, ведь предприятия останавливаются, нарушается работа транспорта и инфраструктуры.

И еще один не менее важный фактор – накопление значительного количества дронов. Несмотря на то, что Россия потенциально способна запускать до тысячи беспилотников в сутки, ей не хватает инфраструктуры для одновременного применения такого количества. Именно поэтому атаки растягиваются во времени.

Обратите внимание! Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что 16 апреля Россия применила новую тактику обстрелов – атаки происходили в две волны с использованием крылатых и баллистических ракет и продолжались более суток.

Почему Россия перешла к дневным запускам "Шахедов"?

Ранее Россия осуществляла массированные ракетно-пушечные атаки преимущественно днем, однако в последнее время противник изменил свою тактику. В частности, теперь россияне все чаще запускают большое количество дронов днем. Военный обозреватель Василий Пехньо назвал несколько факторов, которые на это повлияли.

В конце прошлого лета появлялись сообщения, что оккупанты смогут запускать около 1000 "Шахедов" в сутки. Однако оказалось, что россияне не имеют достаточно возможностей для одновременного запуска большого количества дронов. Поэтому вынуждены растягивать пуски в течение всего дня.

К тому же Силы обороны системно уменьшают возможности врага. На днях украинские военные ударили по объектам в районе Донецкого аэропорта, в частности с применением ракет SCALP и бомб GBU-39. Предварительно, там были уничтожены склады с беспилотниками и боеприпасами, которые россияне использовали для запуска дронов.

Удары по пусковой инфраструктуре, в частности по аэродромам, создают для России дефицит возможностей для массовых одновременных атак. Хотя теоретически оккупанты способны запускать сотни и даже тысячи дронов, для этого им нужно значительно большее количество подготовленных площадок,

– объяснил Пехньо.

Как следствие, даже имея значительный ресурс, Россия не может реализовать массированный запуск одномоментно, поэтому распределяет атаки во времени. Еще одним важным фактором является экономическое давление. Дневные атаки приводят к остановке работы бизнеса, транспорта и инфраструктуры. В частности, могут закрываться торговые центры, ограничивается движение общественного транспорта, что непосредственно влияет на экономическую активность.

В то же время ночные обстрелы больше истощают людей психологически из-за постоянного стресса и нарушения сна. Дневные же удары, по словам эксперта, меньше влияют на моральное состояние, но создают ощутимую нагрузку на экономику и функционирование городов.

