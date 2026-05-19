Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса, підкресливши, що в цьому є велика заслуга Сил оборони України.

Що починає усвідомлювати Путін і його оточення?

Невдоволення в Росії стає дедалі помітним, при чому як у владних колах, так і серед пересічних громадян. Даються в знаки регулярні атаки СОУ вглиб Росії. Для кардинальної зміни ситуації в країні-агресорці, як зауважив заступник керівника ОПУ, потрібна низка факторів у комплексі.

Мені хочеться вірити, що у високих російських колах, особливо останнім часом, консолідується і розвивається та думка, що напевно настав час завершувати (війну – 24 Канал),

– озвучив Паліса.

Він нагадав, що історія демонструє, що зміна політичного режиму в Росії в різні роки відбувалась дуже криваво і з важкими наслідками для цієї держави, російського народу, прилеглих країн. Цьогорічний парад на 9 травня, як наголосив заступник керівника ОПУ, показав, що очільник Кремля дуже переймається за свою безпеку.

"Путін боїться за своє життя більше ніж раніше. Чи боїться він в класичному розумінні цього слова? Навряд чи так, як звичайна пересічна людина. Але порівняно із попередніми роками, я думаю, більше. Тому що, попри всі потуги, спроби, плани, залучені ресурси, він все одно не може досягнути цілі", – констатував Паліса.

Зауважте! На думку командира 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Героя України Юрія Федоренка, Путіна фізично усуне його найближче оточення, а потім звинуватить у всіх проблемах, які нині існують в Росії. Він вказав на те, що саме російський диктатор, розпочавши війну, завів свою країну у кризу, з якої задля того, аби вийти, знадобиться не один десяток років.

Павло Паліса переконаний, що до російського диктатора все-таки приходить розуміння, так само як і до його оточення, що в найближчому майбутньому їх досягнути в такому вигляді, в якому він декларував на початку вторгнення, нереально. Ба більше, сьогодні стає очевидним, що Путін не просто не отримав бажаного, а здобув прямо протилежне.

"Основні 2 речі, які заявив Путін за кілька годин до початку (повномасштабного вторгнення, – 24 Канал) у своєму відеозверненні – це денацифікація і демілітаризація. І по першому, і по другому пункту він зараз має абсолютно протилежний результат. Тобто 9 травня, будь ласка, денацифікував? Хіба що себе. Демілітаризував? Абсолютно ні. Навпаки, ми маємо спроможності бити на тисячі кілометрів в глибину Росії, яких у нас на початку не було", – наголосив Паліса.

Підсумовуючи, бригадний генерал вказав на те, що це стимулювало розвиток ЗСУ до удосконалення, до пошуку способів, як діяти у тих умовах, у яких ми є. Сьогодні світ бачить міць українських оборонців, зокрема і за океаном. Днями держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зробив заяву про те, що зараз Збройні Сили України – це найпотужніша армія Європи.

Путін заговорив про наближення кінця війни: що це означає?

Раніше заступник керівника ОПУ Павло Паліса прокоментував свіжу заяву російського диктатора, який озвучив, що завершення бойових дій вже близько. На думку бригадного генерала, у такий спосіб він намагається перевірити реакцію російського населення.

Паліса зауважив, що Кремлю якось треба буде готувати росіян і пояснювати їм, що нібито цілі Росії у війні проти України досягнуті, хоч це і не так. Для цього влада просуватиме певні меседжі в інформполі.

Росіяни втомилися від війни й не розуміють перспектив

Нагадаємо, що політолог Олександр Морозов у своїй нещодавній оцінці подій в Росії висловив переконання, що російське населення відчуває втому від війни. Про це свідчать і результати соцопитувань, які сигналізують, що рейтинг Путіна продовжує падати. З його слів, громадяни не розуміють вже ані цілей цих бойових дій, ані перспектив. Додається до цього і криза в економіці, яку суспільство на собі особливо відчуває.

Політолог звернув увагу на те, що негативні настрої охопили не лише пересічних росіян, а й відомих заможніх осіб та навіть лояльних до Путіна "патріотів". Зокрема, підприємиця у сфері інформаційних технологій, яка займалась кібербезпекою разом з російськими силовиками Наталя Касперська висловивла обурення жорсткими заходами влади щодо блокування не лише інтернету, а й VPN.

Окрема хвиля невдоволення утворилась серед так званих російських "воєнкорів", їм суттєво закручують гайки і будь-яка критика військового командування чи провалів армії може тепер обернутися для них реальним терміном ув'язнення. Через постійні погрози з Кремля в них зародилась паніка.