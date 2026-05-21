Об этом 21 мая в эфире телемарафона сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Какова ситуация на Харьковщине и Сумщине?

Виктор Трегубов заявил, что ситуация на Великобурлукском направлении, что на Харьковщине, улучшилась для украинских сил. Российские войска фактически прижали к границам. К тому же враг потерял контроль над двумя населенными пунктами.

Великобурлукское направление вернулось к тому формату, который был где-то год назад,

– сказал представитель Группировки объединенных сил.

Что касается Купянска, то противник продолжает давить с востока и безрезультатно пытается инфильтрироваться в северные части города. Россияне не доходят до города, но, по словам Трегубова, там есть "несколько недобитых", успевших зайти через трубу в прошлом месяце.

Активные бои идут на Лиманском направлении, особенно в районе Боровой и севернее Лимана.

Там россияне вообще максимально заврались по поводу собственных успехов,

– сказал Трегубов.

Российские оккупанты продолжают давить и на Волчанском направлении и в приграничной зоне Сумщины, однако их темп снизился. Трегубов рассказал, что враг не идет дальше, а пытается укрепиться в зоне, где находятся сейчас.

