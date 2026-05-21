Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW) за 20 мая.

Какие успехи Украины на фронте?

Аналитики сообщили, что Силы обороны Украины получают сейчас наибольших успехов на фронте после операции в Курской области.

В частности, военные вернули часть Купянска после боев, продолжавшихся с конца 2025 года. Также зимой и весной 2026 года ВСУ освободили более 400 квадратных метров территорий на южных направлениях. А в конце мая 2026 года – несколько сел в западной части Запорожской области.

Отмечается, что контратаки ВСУ на юге создали каскадные оперативные и стратегические последствия против весенне-летнего наступления россиян. Это поставило Россию перед выбором: перебрасывать силы для защиты от контратак или сосредотачивать ресурсы для штурмов на приоритетных направлениях.

Кроме того, усилились украинские удары средней дальности по логистике, технике и живой силе российской армии. Соответствующие атаки дронов усложнили способность врага наступать.

Так, по словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по состоянию на май 2026 года количество наступательных действий Украины за сутки превышает российские показатели.

Успехи Сил обороны на фронте связывают также со снижением боевой мощи России, что влияет на ее способность поддерживать наступления. Поэтому Силы беспилотных систем не останавливаются и стремятся, чтобы только в мае российская армия потеряла 34 тысячи оккупантов. И это только удары дронами, не учитывая потерь от артобстрелов, ударов по тылу, боевых и неподтвержденных потерь.

Украинские войска, вероятно, еще больше расширят свою ударную кампанию средней дальности и продолжат контратаки на уязвимых участках линии фронта, что может еще больше препятствовать наступательным операциям России,

– прогнозируют аналитики.

Последние новости с фронта

Минобороны Украины планирует расширять дроновые подразделения и внедрять новые технологии для более эффективной работы на фронте. Боец "Азова" – "Ришала" в интервью для 24 Канала выразил сомнение, что увеличение количества соответствующих экипажей не гарантирует лучшие результаты. По его словам, нужно развивать всю систему.

В то же время военный обозреватель Давид Шарп считает, что телевизионное управление дронами помогает Украине эффективно уничтожать важные российские цели, в частности ПВО. Особенно это результативно при массовом использовании такой связи.