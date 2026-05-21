Украина показывает успехи на одном из направлений фронта: отчет и обновленные карты ISW

Об этом сообщает ISW.

Как изменилась ситуация на фронте?

20 мая российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области и продвинулись за ранее оцененную российскую линию – на северо-восток от Садков, а также на юг от Олешни и на запад от Гуева, Курская область.

К слову, спикер 8-го корпуса ДШВ ВСУ Вадим Карпьяк рассказал 24 Каналу, что в контексте Сумщины часто говорят о "буферной зоне", которую хотят сделать россияне. Но реальность совсем другая. Оккупанты пытаются продвигаться только на определенных участках, хотя ресурсов для значительного прорыва у них нет. Главная цель таких действий – заставить перебросить больше украинских подразделений на этот отрезок фронта.

Оккупанты продолжили наступательные операции и на Харьковской области , но не продвинулись вперед.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на направлении Великого Бурлука 20 мая.

20 мая. Украинские войска, вероятно, очистили большинство российских позиций в Купянске. Командир украинской роты, действовавшей на Купянском направлении, сообщил 19 мая, что по состоянию на 18 мая украинские войска уничтожили или захватили остальные российские диверсионно-разведывательные элементы, действовавшие в Купянске. В то же время он отметил, что россияне иногда проникают в Купянск группами от одного до трех человек, преимущественно через подземные газопроводы, и до сих пор удерживают некоторые позиции в окрестностях города. Но они сейчас не имеют такого присутствия в Купянске, как в январе 2026 года. Город по сути перешел в серую зону.

Напомним, что командир третьей роты первого батальона "Хартии" с позывным "Зануда" 20 мая заверил, что украинские силы полностью контролируют Купянск, несмотря на попытки россиян проникнуть в город малыми группами.

20 мая вражеские войска продолжали ограниченные наступательные операции к северо-востоку от Боровой , но не продвинулись.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на Славянском направлении , но продвижение не было обеспечено.

, но продвижение не было обеспечено. На Лиманское направление из-за больших потерь россияне перебрасывают силы с Купянского направления. Эти сообщения, могут свидетельствовать о том, что российское командование, возможно, пока отказалось от попыток захватить Купянск.

Кстати, еще в начале мая представитель 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк рассказал 24 каналу, что на этом отрезке фронта удалось наладить плотную килзону. Бойцы с помощью дронов обнаруживают оккупантов еще далеко до линии боевого соприкосновения и уничтожают его.

Украинские войска недавно продвинулись на юг от Константиновки . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 17 мая, свидетельствуют о том, что ВСУ имели успехи в Ильиновке и рядом с ней.

Российские войска продолжили ограниченные наземные атаки в направлении Доброполье 20 мая, но не продвинулись.[40]

20 мая, но не продвинулись.[40] Оккупанты, вероятно, удерживают консолидированные позиции в районах к северу и северо-западу от Покровска. Представитель 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины 20 мая сообщил, что российские войска действуют вдоль русла реки Гришинка, пытаясь продвинуться к Мирному, Гулевому, Шиловке, Юровке и Крутояровке. Это свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, консолидировали позиции в Гришине и продвинулись на север от населенного пункта.

Напомним, что Россия сосредоточила около 99 тысяч солдат в районе Покровска. По словам главкома Сырского, это является крупнейшим скоплением на фронте. Это направление является приоритетом для врага.

Российские войска продолжили наступательные операции в Новопавловке 20 мая, но не продвинулись, поскольку украинские войска, как сообщается, контратаковали в этом районе.

Российские войска продолжили ограниченные наступательные операции в направлении Александровки 20 мая.

20 мая. Они также продолжают миссии по инфильтрации в направлении Гуляйполя. Геолокационные кадры, опубликованные 19 мая, показывают, как украинские войска обстреливают российские позиции к востоку от Воздвижевки и к западу от Оленоконстантиновки. Украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил, что российские войска проникают через украинские позиции в полях к северу от Луговского в направлении Волшебного и Гуляйпольского.

К слову, на Гуляйпольском направлении действует 127-я мотострелковая дивизия оккупантов. В эфире 24 Канала командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" рассказал, что она известна своей агрессивностью.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Силы обороны Украины продолжают наступление на западе Запорожской области. Константин Машовец 20 мая также сообщил, что украинские войска освободили Малую Токмачку и Белогорье, вытеснили врага с южного края Успеновской балки и с южного Приморского, а также продвинулись на восток от Плавней вдоль автомагистрали E-105 Васильевка-Каменское. Машовец заявил, что несколько источников сообщили ему, что украинские войска освободили и Малые Щербаки и Щербаки, но выразил сомнение в правдивости этих сообщений.

Напомним, что украинские войска начали контратаку на западе Запорожской области в конце апреля 2026 года и за последние недели вернули себе несколько населенных пунктов в этом районе. Эти украинские контратаки фактически остановили продвижение россиян к Орехову и городу Запорожье.

20 мая российские войска продолжили ограниченные наземные атаки к востоку от Херсона в направлении Антоновского моста и на юго-восток от Херсона в направлении острова Белогрудый.

Россия хочет расширить фронт

20 мая президент Зеленский заявил, что у России есть 5 сценариев расширения войны через Север Украины.

В частности, она рассматривает варианты дополнительных нападений на Украину с направления Беларусь – Брянская область.

19 мая главком Сырский также признал, что страна-террористка активно планирует новые операции, и линия фронта может увеличиться из-за возможных наступательных действий на Севере.

Кроме того, представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона 19 мая тоже отметил, что угроза на белорусской границе реальна. Сейчас в Беларуси не фиксируется перемещение военных или техники, но есть риск переброски российских сил.

В то же время, как отметили в ОК "Запад", граница с Беларусью превратили в мощную линию обороны, а военные находятся в постоянной готовности.

Что говорят эксперты о наступлении из Беларуси?

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, что угрозу с белорусской стороны игнорировать нельзя, но надо учитывать реальные возможности России и Беларуси.

Военный эксперт Павел Нарожный объяснял, что для наступления на Киев или Чернигов для Беларуси надо серьезную группировку численностью более 50 тысяч человек. Если начнется ее формирование, то Украина сразу узнает.

Нарожный также отметил, что Лукашенко боится, что участие в войне может обернуться ударом по нему самому.

Например, как считает полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, Украина за сутки сможет "выключить" белорусскую экономику. Несколько ударов по Мозырскому НПЗ, который расположен неподалеку от границы с Украиной, быстро все там уничтожат.