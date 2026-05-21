Україна показує успіхи на одному із напрямків фронту: звіт та оновлені карти ISW

Про це повідомляє ISW.

Дивіться також Зеленський заявив про 5 сценаріїв Росії розширення війни через Північ України

Як змінилася ситуація на фронті?

20 травня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області та просунулися за раніше оцінену російську лінію – на північний схід від Садків, а також на південь від Олешні та на захід від Гуєва, Курська область.

До слова, речник 8-го корпусу ДШВ ЗСУ Вадим Карп'як розповів 24 Каналу, що в контексті Сумщини часто говорять про "буферну зону", яку хочуть зробити росіяни. Але реальність зовсім інша. Окупанти намагаються просуватися лише на певних ділянках, хоча ресурсів для значного прориву у них немає. Головна мета таких дій – змусити перекинути більше українських підрозділів на цей відтинок фронту.

Окупанти продовжили наступальні операції й на Харківщині , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на напрямку Великого Бурлука 20 травня.

20 травня. Українські війська, ймовірно, очистили більшість російських позицій у Куп'янську. Командир української роти, що діяла на Куп'янському напрямку, повідомив 19 травня, що станом на 18 травня українські війська знищили або захопили решту російських диверсійно-розвідувальних елементів, що діяли в Куп'янську. Водночас він зазначив, що росіяни іноді проникають до Куп'янська групами від одного до трьох осіб, переважно через підземні газопроводи, і досі утримують деякі позиції на околицях міста. Але вони зараз не мають такої присутності в Куп'янську, як у січні 2026 року. Місто по суті перейшло у сіру зону.

Нагадаємо, що командир третьої роти першого батальйону "Хартії" на позивний "Зануда" 20 травня запевнив, що українські сили повністю контролюють Куп'янськ, попри спроби росіян проникнути у місто малими групами.

20 травня ворожі війська продовжували обмежені наступальні операції на північний схід від Борової , але не просунулися.

, але не просунулися. Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на Слов'янському напрямку , але просування не було забезпечено.

, але просування не було забезпечено. На Лиманський напрямок через великі втрати росіяни перекидають сили з Куп'янського напрямку. Ці повідомлення, можуть свідчити про те, що російське командування, можливо, наразі відмовилося від спроб захопити Куп'янськ.

До речі, ще на початку травня речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк розповів 24 Каналу, що на цьому відтинку фронту вдалося налагодити щільну кілзону. Бійці за допомогою дронів виявляють окупантів ще далеко до лінії бойового зіткнення та знищують його.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Українські війська нещодавно просунулися на південь від Костянтинівки . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 травня, свідчать про те, що ЗСУ мали успіхи в Іллінівці та поряд із нею.

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 травня, свідчать про те, що ЗСУ мали успіхи в Іллінівці та поряд із нею. Російські війська продовжили обмежені наземні атаки в напрямку Добропілля 20 травня, але не просунулися.[40]

20 травня, але не просунулися.[40] Окупанти, ймовірно, утримують консолідовані позиції в районах на північ та північний захід від Покровська. Речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ України 20 травня повідомив, що російські війська діють вздовж русла річки Гришинка, намагаючись просунутися до Мирного, Гулівого, Шилівки, Юрівки та Крутоярівки. Це свідчить про те, що російські війська, ймовірно, консолідували позиції в Гришині та просунулися на північ від населеного пункту.

Нагадаємо, що Росія зосередила близько 99 тисяч солдатів у районі Покровська. За словами головкома Сирського, це є найбільшим скупченням на фронті. Цей напрямок є пріоритетом для ворога.

Російські війська продовжили наступальні операції в Новопавлівці 20 травня, але не просунулися, оскільки українські війська, як повідомляється, контратакували в цьому районі.

20 травня, але не просунулися, оскільки українські війська, як повідомляється, контратакували в цьому районі. Російські війська продовжили обмежені наступальні операції в напрямку Олександрівки 20 травня.

20 травня. Вони також продовжують місії з інфільтрації в напрямку Гуляйполя. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 травня, показують, як українські війська обстрілюють російські позиції на схід від Воздвижівки та на захід від Оленокостянтинівки. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська проникають через українські позиції в полях на північ від Лугівського в напрямку Чарівного та Гуляйпільського.

До слова, на Гуляйпільському напрямку діє 127-ма мотострілецька дивізія окупантів. В етері 24 Каналу командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" розповів, що вона відома своєю агресивністю.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Сили оборони України продовжують наступ на заході Запорізької області. Костянтин Машовець 20 травня також повідомив, що українські війська звільнили Малу Токмачку та Білогір'я, витіснили ворога з південного краю Успенівської балки та з південного Приморського, а також просунулися на схід від Плавнів вздовж автомагістралі E-105 Василівка-Кам'янське. Машовець заявив, що кілька джерел повідомили йому, що українські війська звільнили й Малі Щербаки та Щербаки, але висловив сумнів у правдивості цих повідомлень.

Нагадаємо, що українські війська розпочали контратаку на заході Запорізької області наприкінці квітня 2026 року та за останні тижні повернули собі кілька населених пунктів у цьому районі. Ці українські контратаки фактично зупинили просування росіян до Оріхова та міста Запоріжжя.

20 травня російські війська продовжили обмежені наземні атаки на схід від Херсона у напрямку Антонівського мосту та на південний схід від Херсона у напрямку острова Білогрудий.

Росія хоче розширити фронт

20 травня президент Зеленський заявив, що у Росії є 5 сценаріїв розширення війни через Північ України.

Зокрема, вона розглядає варіанти додаткових нападів на Україну з напрямку Білорусь – Брянська область.

19 травня головком Сирський також визнав, що країна-терористка активно планує нові операції, і лінія фронту може збільшитися через можливі наступальні дії на Півночі.

Окрім того, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в етері телемарафону 19 травня теж зауважив, що загроза на білоруському кордоні реальна. Наразі у Білорусі не фіксується переміщення військових чи техніки, але є ризик перекидання російських сил.

Водночас, як зазначили в ОК "Захід", кордон з Білоруссю перетворили на потужну лінію оборони, а військові перебувають у постійній готовності.

Що кажуть експерти про наступ з Білорусі?

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу зазначив, що загрозу з білоруської сторони ігнорувати не можна, але треба зважати на реальні можливості Росії та Білорусі.

Військовий експерт Павло Нарожний пояснював, що для наступу на Київ чи Чернігів для Білорусі треба серйозне угруповання чисельністю понад 50 тисяч осіб. Якщо почнеться його формування, то Україна одразу дізнається.

Нарожний також зауважив, що Лукашенко боїться, що участь у війні може обернутися ударом по ньому самому.

Наприклад, як вважає полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, Україна за добу зможе "вимкнути" білоруську економіку. Декілька ударів по Мозирському НПЗ, який розташований неподалік від кордону з Україною, швидко все там знищать.