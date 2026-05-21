Офіційно такі дії подаються як тренування ракетних підрозділів, що входять до складу спільного угруповання військ Росії та Білорусі. Про це пишуть росЗМІ.

Що відомо про розгортання ядерних навчань?

Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про проведення навчань ядерних сил, у межах яких до Білорусі нібито доставили "спеціальні боєприпаси" для комплексів "Іскандер-М".

За заявою російської сторони, вони були розміщені у польових пунктах зберігання ракетної бригади на території Білорусі. Там же відпрацьовували дії підрозділів у межах навчального сценарію із застосуванням умовної ядерної зброї.

У межах маневрів білоруські та російські військові, за даними Міноборони Росії, тренували:

отримання "спеціальних боєприпасів";

спорядження ракет носіями;

приховане висування підрозділів;

підготовку до умовних пусків.

Такі заяви традиційно супроводжуються демонстрацією елементів стратегічного стримування та військової взаємодії між Москвою та Мінськом.

Росія не вперше заявляє про розміщення або переміщення ядерних компонентів на території Білорусі в межах спільних навчань. Подібні повідомлення регулярно з’являються з 2023 року, коли Москва оголосила про поглиблення військової інтеграції з режимом Олександра Лукашенка. Українська сторона раніше заявляла, що такі дії мають ескалаційний характер і використовуються Кремлем як інструмент тиску на Захід.

Чи існує реальна загроза наступу з Білорусі?

Питання можливого наступу з території Білорусі на Україну залишається одним із найчутливіших у війні, однак станом на зараз експерти та військові оцінюють такий сценарій як малоймовірний.

Попри регулярні заяви про навчання, переміщення техніки та активність російсько-білоруських сил, ознак формування ударного угруповання для вторгнення не фіксується. Водночас Україна розглядає північний напрямок як потенційно небезпечний і постійно тримає там посилену оборону.

За даними політолога Ігара Тишкевича, Росія продовжує намагатися втягнути Білорусь у війну, використовуючи її територію як інструмент тиску та створення загрози другому фронту. У прикордонних районах періодично фіксуються навчання, інженерні роботи та переміщення підрозділів, що розцінюється як елемент стратегічного залякування, а не безпосередньої підготовки до наступу.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія розглядає можливість використання білоруської території як плацдарму для атак або на північ України, або навіть проти країн НАТО. Йдеться про потенційний сценарій ескалації, який покликаний розпорошити українські сили та створити додатковий тиск на фронті.

Водночас режим Олександра Лукашенка намагається уникнути прямої участі у війні, оскільки це може спричинити внутрішню нестабільність і різке загострення відносин із Заходом. Саме тому вони переважно обмежується наданням своєї території для російських військ та спільних навчань, не переходячи до відкритого вступу у бойові дії.

Українські військові оцінюють ситуацію як контрольовану, але таку, що потребує постійної уваги, оскільки Білорусь використовується Росією як інструмент стратегічного тиску. Основна загроза полягає не в негайному наступі, а в можливості швидкої ескалації у разі політичного рішення в Москві або Мінську.