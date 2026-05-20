На тлі цього генеральний секретар Марк Рютте 20 травня зробив заяву, яка стосується України, передає "Радіо Свобода".

Що сказав Рютте?

Марк Рютте пообіцяв, що якщо Росія застосує ядерну зброю у війні проти України, "руйнівна" реакція НАТО не забариться.

За його словами, Росії про наслідки відомо.

Вони (росіяни – 24 Канал) знають, що якщо це станеться, реакція буде руйнівною,

– цитує Рютте видання.

Зверніть увагу! СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яка була встановлена на дрон "Герань-2". Ракета містила компоненти зі збідненого урану. Вона атакувала Чернігівщину в ніч на 7 квітня.

Генсек НАТО додав, що Альянс стежить та моніторить те, що відбувається зараз у Білорусі.

Нагадаємо, що Москва та Мінськ розпочали військові ядерні навчання 19 травня. Триватимуть вони по 21 травня.

Для цих навчань у Білорусі одночасно закрили доступ до 19 лісів, що межують з Україною, Польщею та Литвою.

До слова, ядерні тренування політолог Валерій Димов у коментарі 24 Каналу назвав елементами психологічного тиску й залякування.



Також Раніше авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор із розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що погрози "ядеркою" – один з "аргументів", який, на думку Кремль, зупинить Україну від атак.



Водночас голова Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що Росія має технічну можливість завдати ядерний удар. Але наразі ознак підготовки до такого сценарію немає.

Чи є загроза від Білорусі?

20 травня президент Зеленський повідомив, що у Росії є 5 сценаріїв розширення війни через Північ України. На тлі цього українські сили на Чернігівсько-Київському напрямку будуть збільшені.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж 24 Каналу зазначав, що загрозу з білоруської сторони ігнорувати не треба, але варто зважати на реальні можливості Росії та Білорусі.

Для наступу на Київ чи Чернігів для Білорусі треба серйозне угруповання – понад 50 тисяч осіб, пояснив Павло Нарожний. Якщо таке формування буде створюватися, то Україна одразу дізнається. Та й північний напрямок дуже добре укріплений.

А полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан додав, що у разі нападу Білорусі, Україна за добу зможе "вимкнути" її економіку. До прикладу, атакувати Мозирський НПЗ, який розташований неподалік від кордону з Україною.

Тим часом білоруський диктатор отримав "привіт" від українських військових. Так, "Мадяр" нещодавно показав промовисте фото з написом "Moscow віднині never sleeps", натякнувши, що Білорусь чекатимуть ті ж наслідки у випадку атаки на Україну.