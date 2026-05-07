Масована ракетна атака, пуск "Орешника" та навіть удар ядерною зброєю – росіяни використовують всі можливі залякування, щоб Україна не зіпсувала парад "побєди" 9 травня. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, чи справді зірваний парад може спонукати Росію до такого відчайдушного кроку, та що ще можуть готувати у Кремлі.

Що не так з ядерною зброєю в Росії?

За останній час Україна провела низку успішних ударів по території Росії. Вони призвели до ганебного падіння "славнозвісної" російської ППО. Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор із розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський зауважив, що саме через це росіяни поширюють усі можливі меседжі, щоб налякати українців, показати свою буцімто силу та безстрашність.

До того ж Росія не дотрималась перемир'я з 5 на 6 травня. Президент Володимир Зеленський заявив, якщо росіяни завдаватимуть ударів у цей час, то розраховувати на перемир'я 9 травня їм не слід.

Важко оцінювати чи може Росія вдарити, якщо вона й так щодня по нас б'є. Чи вдарить вона "Орешником"? Їх вже запускали. Чи є можливість запустити ще один? Я не впевнений. Але у будь-якому випадку нам треба готуватися відбивати російські атаки,

– наголосив Храпчинський.

На думку авіаексперта, основна мета росіян зараз – це психологічний вплив, щоб налякати українців напередодні свого "побєдобєсія". Вони, очевидно, прагнуть спокійно провести цей день, бо розуміють, що Україна має всі можливості, аби цьому завадити.

Погрози ядерною зброєю – один з "аргументів", який, на переконання Кремля, зупинить Україну від атак на 9 травня.

"Я не вірю у російську ядерну зброю. За останні 20 років Росія не провела навіть жодного лабораторного випробування щодо якості бойових головок, останні були ще за радянських часів. Чи здатна спрацювати боєголовка, чи є у неї потенціал – цього не перевіряли. Наприклад, у США перевірки відбуваються щороку", – зауважив авіаексперт.

Лякалки Росії є черговою спробою психологічно натиснути на Україну та відмовитися від планів щодо атак у сакральну для них дату.

Чи справді Росія готує ядерний удар?

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень (NISS) Олексій Їжак також вважає, що Росія навряд чи зможе завдати удару ядерною зброєю. І річ не лише в її якості та готовності до запусків.

Росія "здулася". Для того, щоб застосувати ядерну зброю потрібно або натхнення, або сильний відчай. Натхнення чи "куражу" у Росії вже немає. Не можу сказати, що і їхнє керівництво вже у такому відчаї, щоб відповідати за такі дії. Будь-яке використання зброї – це індивідуальна відповідальність, адже вона перебуває в управлінні вузького кола людей, а вони ще хочуть жити й не йтимуть на такі ризики,

– пояснив Їжак.

Крім того, російські пропагандисти та навіть офіційні представники влади попереджають, що Росія нібито може здійснити масований неядерний удар по центру Києва усім, що вона має: "Орешником", крилатими та балістичними ракетами, дронами. Це буцімто станеться, якщо Україна вдарить по Москві 9 травня.

"Ядерні удари майже виключені. Вони роблять рухи, які начебто вказують на підготовку до запуску "Орешника", але це ознака їхнього страху. Вони бояться, що їхня інформаційна політика не подіє та їм не дадуть провести парад", – зазначив експерт NISS.

Зрештою, якщо Україна таки атакує Москву на 9 травня, Росія захоче відповісти масштабніше. Олексій Їжак вважає, що це не обов'язково може бути удар по центру Києва. Під ударом може опинитись будь-який об'єкт, ураження якого буде гучним і матиме відповідні соціальні наслідки.

Якою зброєю можуть вдарити по Україні?

Удар Росії ядерною зброєю означатиме й миттєву відповідь від Заходу, каже полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. До такого сценарію Кремль і справді не готовий, тож не варто очікувати, що Росія зважиться на такий крок.

Радше Путін може відповісти ударом "Орешника".

"У цьому немає нічого нового. Стільки таких пусків було, а скільки й не відбулося – коли ракета злітала, але незрозуміло куди падала. Але, звісно, під час пусків "Орешника" треба бути вкрай обережними по всій території України. Підлітний час до міст України у нього – найнижчий з усіх видів зброї, які має Росія", – зауважив Світан.

Довідка. При запуску з Капустиного Яру ракета "Орешник" може долетіти до українських міст за 5 – 8 хвилин. Вона рухається з гіперзвуковою швидкістю – понад 12 000 кілометрів на годину.

До того ж відстежити, куди полетить "Орешник" фактично неможливо. Водночас варто розуміти, що наслідки від ударів "Іскандером" чи "Кинджалом" можуть бути набагато гіршими. Все через бойову частину. В "Орешника" не може бути ніякого корисного навантаження, крім ядерної зброї. Однак використати ядерну боєголовку росіяни не можуть не лише через страх.

Експерт NISS Олексій Їжак пояснив, що "Орешник" насправді є старою ракетою. Її запуск часто супроводжувався невдачею – ракети падали ще на території Росії, не долітаючи до України.

Є така процедура – ліквідація запуском. Коли ракета вже не є надійною, туди не можна ставити ядерну боєголовку. Але можна запустити її з чимось, з певним вантажем. Туди набивають металеве сміття й запускають прямо в космос. Вона падає на територію України й створює ефект, як від метеоритного дощу,

– розтлумачив Їжак.

Нагадаємо, що 8 січня 2026 року росіяни вдарили "Орешником" по території Львівщини. Звук вибуху чули не лише в області, але й в усіх куточках Львова. Однак ракета, ймовірно, була "начинена" бетонними болванками, що й створило гучний звук.

