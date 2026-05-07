Массированная ракетная атака, пуск "Орешника" и даже удар ядерным оружием – россияне используют все возможные запугивания, чтобы Украина не испортила парад "победы" 9 мая. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, действительно ли сорванный парад может побудить Россию к такому отчаянному шагу и что еще могут готовить в Кремле.

Смотрите также Москва скрывает потери за пустым парадом: какая техника в этом году не выйдет на Красную площадь

Что не так с ядерным оружием в России?

За последнее время Украина провела целый ряд успешных ударов по территории России. Они привели к позорному падению "знаменитой" российской ПВО. Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский заметил, что именно поэтому россияне распространяют все возможные месседжи, чтобы напугать украинцев, показать свою якобы силу и бесстрашие.

К тому же Россия не придерживалась перемирия с 5 на 6 мая. Президент Владимир Зеленский заявил, если россияне будут наносить удары в это время, то рассчитывать на перемирие 9 мая им не следует.

Трудно оценивать может ли Россия ударить, если она и так ежедневно по нам бьет. Ударит ли она Орешником? Их уже запускали. Есть ли возможность запустить еще один? Я не уверен. Но в любом случае нам надо готовиться отражать российские атаки,

– подчеркнул Храпчинский.

По мнению авиаэксперта, основная цель россиян сейчас – это психологическое воздействие, чтобы напугать украинцев накануне своего "победобесия". Они, очевидно, стремятся спокойно провести этот день, потому что понимают, что Украина имеет все возможности, чтобы этому помешать.

Угрозы ядерным оружием – один из "аргументов", который, по убеждению Кремля, остановит Украину от атак на 9 мая.

"Я не верю в российское ядерное оружие. За последние 20 лет Россия не провела даже ни одного лабораторного испытания по качеству боевых головок, последние были еще в советское время. Способна ли сработать боеголовка, есть ли у нее потенциал – этого не проверяли. Например, в США проверки происходят ежегодно", – заметил авиаэксперт.

Пугалки России являются очередной попыткой психологически надавить на Украину и отказаться от планов по атакам в сакральную для них дату.

Действительно ли Россия готовит ядерный удар?

Эксперт Национального института стратегических исследований (NISS) Алексей Ижак также считает, что Россия вряд ли сможет нанести удар ядерным оружием. И дело не только в его качестве и готовности к запустам.

Россия "сдулась". Для того, чтобы применить ядерное оружие нужно или вдохновение, или сильное отчаяние. Вдохновения или "куража" у России уже нет. Не могу сказать, что и их руководство уже в таком отчаянии, чтобы отвечать за такие действия. Любое использование оружия – это индивидуальная ответственность, ведь оно находится в управлении узкого круга людей, а они еще хотят жить и не будут идти на такие риски,

– объяснил Ижак.

Кроме того, российские пропагандисты и даже официальные представители власти предупреждают, что Россия якобы может осуществить массированный неядерный удар по центру Киева всем, что она имеет: "Орешником", крылатыми и баллистическими ракетами, дронами. Это якобы произойдет, если Украина ударит по Москве 9 мая.

"Ядерные удары почти исключены. Они делают движения, которые вроде бы указывают на подготовку к запуску "Орешника", но это признак их страха. Они боятся, что их информационная политика не подействует и им не дадут провести парад", – отметил эксперт NISS.

В конце концов, если Украина таки атакует Москву на 9 мая, Россия захочет ответить масштабнее. Алексей Ижак считает, что это не обязательно может быть удар по центру Киева. Под ударом может оказаться любой объект, поражение которого будет громким и будет иметь соответствующие социальные последствия.

Каким оружием могут ударить по Украине?

Удар России ядерным оружием – будет означать и мгновенный ответ от Запада, говорит полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. К такому сценарию Кремль действительно не готов, поэтому не стоит ожидать, что Россия решится на такой шаг.

Скорее Путин может ответить ударом "Орешника".

"В этом нет ничего нового. Столько таких пусков было, а сколько и не произошло – когда ракета взлетала, но непонятно куда падала. Но, конечно, во время пусков "Орешника" надо быть крайне осторожными по всей территории Украины. Подлетное время до городов Украины у него – самое низкое из всех видов оружия, которые имеет Россия", – заметил Свитан.

Справка. При запуске из Капустиного Яра ракета "Орешник" может долететь до украинских городов за 5 – 8 минут. Она движется с гиперзвуковой скоростью – более 12 000 километров в час.

К тому же отследить, куда полетит "Орешник" фактически невозможно. В то же время следует понимать, что последствия от ударов "Искандером" или "Кинжалом" могут быть гораздо хуже. Все из-за боевой части. У "Орешника" не может быть никакой полезной нагрузки, кроме ядерного оружия. Однако использовать ядерную боеголовку россияне не могут не только из-за страха.

Эксперт NISS Алексей Ижак объяснил, что "Орешник" на самом деле является старой ракетой. Ее запуск часто сопровождался неудачей – ракеты падали еще на территории России, не долетая до Украины.

Есть такая процедура – ликвидация запуском. Когда ракета уже не является надежной, туда нельзя ставить ядерную боеголовку. Но можно запустить ее с чем-то, с определенным грузом. Туда набивают металлический мусор и запускают прямо в космос. Она падает на территорию Украины и создает эффект, как от метеоритного дождя,

– растолковал Еж.

Напомним, что 8 января 2026 года россияне ударили "Орешником" по территории Львовской области. Звук взрыва слышали не только в области, но и во всех уголках Львова. Однако ракета, вероятно, была "начинена" бетонными болванками, что и создало громкий звук.

По Украине могут запустить "Орешник": смотрите видео

Как Россия угрожает Украине из-за 9 мая?