Об этом Александр Сырский рассказал в интервью для "Милитарного" 19 мая.

Что сказал Сырский о возможном наступлении на Севере?

Сырский сообщил, что тенденция идет к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Возможность наступательных операций на севере Украины рассматривается.

Об угрозе со стороны Беларуси сообщала украинская разведка и сам президент Зеленский.

Возможны операции на севере. Это реально, мы знаем эти данные. И о том, что российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции,

– отметил Сырский.

К слову, представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона 19 мая тоже заметил, что угроза на белорусской границе реальна. Хотя в Беларуси пока не фиксируется перемещение военных или техники вблизи границы с Украиной, но есть риск переброски туда российских сил.

Обратите внимание! Россия и Беларусь начали военные учения по "подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии". Они продлятся с 19 по 21 мая с участием более 64 тысяч военных. Во время учений будут применяться, в частности, ракетные пусковые установки, корабли и подводные лодки.



Для совместных ядерных учений в Беларуси одновременно закрыли доступ к 19 лесам, граничащих с Украиной, Польшей и Литвой. Политолог Валерий Дымов в комментарии 24 Каналу назвал это элементами психологического давления и запугивания.



Украинский военный эксперт, специалист в области радиотехнологий и внештатный советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов перед этим также предостерег украинцев, что в мае 2026 года россияне могли возобновить управление "Шахедами" с территории Беларуси. С прошлой зимы они не работали, но 13 мая российские беспилотники снова начали получать сигналы управления у белорусской границы.

Сейчас, как отметили в ОК "Запад", границу с Беларусью превратили в мощную линию обороны с полевыми фортификациями, капонирами, огневыми позициями, минными полями, рвами и заграждениями. А военные находятся в постоянной готовности к мгновенному реагированию на любые провокации.

Что говорят эксперты об угрозе из Беларуси?

Россия использует Беларусь как площадку для давления на Украину и Европу. Она рассматривает планы военных операций с белорусской территории как против Украины, так и против стран НАТО. Как отметил политолог Петр Олещук 24 Каналу, этот сложный многоуровневый сценарий может включать координацию действий не только с Беларусью, но и с КНДР.

Сам Лукашенко боится, что участие в войне может обернуться ударом по нему самому, отметил военный эксперт Павел Нарожный в эфире 24 Канала. Он также отметил, что использование ядерного вооружения может привести к серьезным последствиям для России и Беларуси, например, экономической изоляции.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала добавил, что угрозу игнорировать нельзя, но надо учитывать реальные возможности России и Беларуси.

"Я бы сегодня не нагнетал ситуацию. Эти сведения давно известны. Мы готовимся к различным сценариям, знаем ситуацию в белорусском руководстве и имеем мощную систему обороны на границе с Беларусью. Теперь уже не будет 22-го года", – сказал он.

И как объяснял Павел Нарожный, для наступления на Киев или Чернигов для Беларуси нужна довольно серьезная группировка – более 50 тысяч человек. Об этом сразу узнает Украина, ведь имеет огромное количество средств разведки. К тому же северное направление очень хорошо укреплено. Там много лесов, рек, болот и очень мало дорог.