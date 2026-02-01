Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Новини до теми Росіяни втрачають довіру до банків: у Москві визнали системну проблему

Чому багато росіян стали неплатоспроможними?

За даними СЗР, економічні проблеми у Росії дедалі відчутніше б’ють по населенню, що підтверджує стрімке зростання кількості особистих банкрутств.

За підсумками 2025 року Свердловська область увійшла до п’ятірки регіонів Росії із найбільшою кількістю процедур банкрутства фізичних осіб та індивідуальних підприємців.

Протягом року кількість повідомлень про судову реалізацію майна в регіоні зросла майже на 28%. За абсолютними показниками область випередив Санкт-Петербург, де були зафіксовані понад 20 тисяч банкрутів.

Водночас зі Свердловською областю до антирейтингу традиційно входять Москва, Московська область та Краснодарський край – регіони з високою концентрацією боргів населення.

Таку динаміку пов’язують із падінням реальних доходів, зростанням вартості життя та хронічною закредитованістю домогосподарств. Формальна "економічна стабільність", яку декларує російська влада, не має підтвердження в реальному фінансовому стані громадян.

На загальноросійському рівні ситуація ще похмуріша. У 2025 році кількість судових банкрутств фізичних осіб зросла більш ніж на 31% і сягнула майже 568 тисяч випадків. Це свідчить про системний характер кризи, яка не має ознак швидкого подолання.

Варто також зазначити, що понад 97% справ про банкрутства ініціюють самі боржники, фактично визнаючи власну фінансову неспроможність через безальтернативність.

Які ще є проблеми в росіян через війну?