Які проблеми виникають у Росії на тлі дефіциту бюджету?

У Хакасії, яка є одним із найбідніших регіонів Сибіру, наприкінці грудня не виплатили зарплати багатьом людям, про що пише "The Moscow Times".

Без грошей залишилися:

бюро судово-медичної експертизи;

психіатричної лікарні;

центру крові;

медичного інформаційно-аналітичного центру;

служби 112;

філармонії;

одного з коледжів в Абакані.

Також без зарплати залишилися міністри та керівники республіканських відомств. Голова республіки Валентин Коновалов на засіданні уряду 12 січня визнав, що проблема із заборгованістю перед бюджетниками досі не вирішена.

Цікаво! Наступного дня він звільнив міністра фінансів і закликав підлеглих "рахувати кожну копійку".

У Забайкальському краї, дефіцит бюджету якого у 2025 році перевищив 11 мільярдів рублів, перестали виплачувати зарплати пожежникам. За словами одного зі співробітників бюджетної установи "Забайкалпожспас", у працівників "з’явилися прострочення за кредитами, їжа з магазину стала недоступною".

Також із невиплатами зіткнулися працівники Центрального ботанічного саду Сибірського відділення РАН у Новосибірську. Їм не надали аванс за лютий.

Водночас у Новосибірської області за підсумками 2025 року виявився один із найвищих показників дефіциту бюджету – 51,6 мільярда рублів, хоча влада регіону прогнозувала, що він не перевищить 48 мільярдів рублів.

Зверніть увагу! Згідно з даними єдиного порталу бюджетної системи Росії, станом на кінець вересня 2025 року бюджети регіонів були виконані із сукупним дефіцитом у 724,8 мільярда рублів проти 472,1 мільярда роком раніше. З "дірою" в бюджеті зіткнулися 68 регіонів проти 45 у 2024 році.

Нагадаємо, що про проблеми росіян повідомляли у Центрі протидії дезінформації. Без грошей залишилися працівники лікарень, екстрених служб, освітніх закладів, культурних установ у Хакасії.

Роками регіон залежав від дотацій з центру. Але наразі більшість фінансів Кремль витрачає на війну.

Але справа не тільки у підтримці. Кремль обклав регіон воєнними витратами – виплатами контрактникам та родичам загиблих військових.

Ці компенсації протягом минулого року або затримувалися, або взагалі не виплачувалися через порожню казну,

– пояснили у повідомленні.

Зверніть увагу! Російські регіони не витримують навантаження війною, і все сиплеться як картковий будинок.

