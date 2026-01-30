Какие проблемы возникают в России на фоне дефицита бюджета?

В Хакасии, которая является одним из беднейших регионов Сибири, в конце декабря не выплатили зарплаты многим людям, о чем пишет "The Moscow Times".

Читайте также Давит кризис: открытие новых бизнесов в России упало до минимума за 14 лет

Без денег остались:

бюро судебно-медицинской экспертизы;

психиатрической больницы;

центра крови;

медицинского информационно-аналитического центра;

службы 112;

филармонии;

одного из колледжей в Абакане.

Также без зарплаты остались министры и руководители республиканских ведомств. Глава республики Валентин Коновалов на заседании правительства 12 января признал, что проблема с задолженностью перед бюджетниками до сих пор не решена.

Интересно! На следующий день он уволил министра финансов и призвал подчиненных "считать каждую копейку".

В Забайкальском крае, дефицит бюджета которого в 2025 году превысил 11 миллиардов рублей, перестали выплачивать зарплаты пожарным. По словам одного из сотрудников бюджетного учреждения "Забайкалпожспас", у работников "появились просрочки по кредитам, еда из магазина стала недоступной".

Также с невыплатами столкнулись работники Центрального ботанического сада Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Им не предоставили аванс за февраль.

В то же время у Новосибирской области по итогам 2025 года оказался один из самых высоких показателей дефицита бюджета – 51,6 миллиарда рублей, хотя власти региона прогнозировали, что он не превысит 48 миллиардов рублей.

Обратите внимание! Согласно данным единого портала бюджетной системы России, по состоянию на конец сентября 2025 года бюджеты регионов были выполнены с совокупным дефицитом в 724,8 миллиарда рублей против 472,1 миллиарда годом ранее. С "дырой" в бюджете столкнулись 68 регионов против 45 в 2024 году.

Напомним, что о проблемах россиян сообщали в Центре противодействия дезинформации. Без денег остались работники больниц, экстренных служб, образовательных учреждений, культурных учреждений в Хакасии.

Годами регион зависел от дотаций из центра. Но сейчас большинство финансов Кремль тратит на войну.

Но дело не только в поддержке. Кремль обложил регион военными расходами – выплатами контрактникам и родственникам погибших военных.

Эти компенсации в течение прошлого года или задерживались, или вообще не выплачивались из-за пустой казны,

– объяснили в сообщении.

Обратите внимание! Российские регионы не выдерживают нагрузки войной, и все сыпется как карточный домик.

Что еще известно о проблемах россиян?