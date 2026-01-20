С какими проблемами сталкиваются регионы России на фоне войны?

Трудности возникли в Кемеровской области – ключевом угольном регионе России, передает Центр противодействия дезинформации.

Из-за глубокого кризиса угольной промышленности начались системные проблемы с выплатами. Прежде всего – деньги для медиков.

В конце 2025 года и в начале 2026-го сотрудники медучреждений Кузбасса столкнулись со снижением зарплат и невыплатой премий,

– говорится в сообщении.

Кузбасс – это как раз показательный пример того, как российские регионы, ранее были опорой для страны, постепенно приходят в упадок. Причина – это полное безразличие федерального центра, сосредоточенного на войне против Украины.

Кремль не интересуют диверсификация экономики, инвестиции или поддержка социальной сферы. Вместо этого Москва годами просто "выжимала" из региона ресурсы.

На фоне падения доходов угольной отрасли региональные бюджеты трещат по швам. И первыми под удар попадают работники бюджетной сферы. То есть те, кто обеспечивает базовые функции государства.

Для Кремля это очередная "незначительная" проблема, которую можно не замечать,

– отметили в ЦПД.

Обратите внимание! Накопление социально-экономических сбоев подрывает внутреннюю стабильность России несмотря на "красивую картинку", которую рисует пропаганда.

Напомним, что российские регионы уже можно назвать "бременем для Кремля". Об этом пишут в Службе внешней разведки.

Проблемы наблюдаются в том числе и в промышленных регионах. Например, Кемеровская область в этом году станет одними из главных причин "минусов" в бюджете.

Федеральный бюджет не просто ограничен в ресурсах, а сосредоточен на войне.

Что происходит с российской экономикой?