Таким мнением с 24 Каналом поделился эксперт по публичным коммуникациям, публицист Юрий Богданов, отметив, что главным тестом для Европы и НАТО станет возможная атака России на страны Балтии. Это может произойти в ближайшие месяцы.

К какому коварному шагу готовится Путин?

Масла в огонь подливает и Дональд Трамп своими заявлениями о захвате Гренландии. До развязки этой истории еще очень далеко. Американской администрации придется как-то обосновать свои агрессивные намерения в отношении Королевства Дании.

Исходя из этого контекста, у НАТО пока еще есть время, чтобы со всем разобраться. Но главный тест – это агрессия извне. В ближайшее время перед Путиным будет 2 выборы между эскалацией и деэскалацией, потому что у него серьезные проблемы с экономикой,

– подчеркнул Юрий Богданов.

Главе Кремля нужно какое-то резкое действие, чтобы изменить переговорный процесс, расклад сил в европейской политике и попытаться подорвать поддержку Украины. Поэтому от России можно ожидать еще один шаг дестабилизации в Европе. Он может быть в формате гибридной или прямой атаки на одну из стран Балтии или Скандинавии.

После этого НАТО придется переформатироваться, собирать новый европейский контур безопасности вокруг Украины и других крупных стран, но уже без участия США.

Россия использует последние инструменты в войне

Новая агрессия против Запада является попыткой Владимира Путина изменить дипломатическую ситуацию. Ему нужно добиться отказа мира от поддержки Украины, чтобы заставить Киев согласиться на требования Кремля. Или второй вариант – развалить НАТО изнутри, чтобы навязать странам Альянса свое видение мира.

Также Путин готов провоцировать новые конфликты до масштабов мировой войны. На этом фоне Китай может начать активнее поддерживать Россию, что выгодно Москве. Все эти действия дают диктатору больше времени, чтобы достичь своих целей.

Он надеется, что после нового удара у Украины и Европы быстро закончатся ресурсы. Они пойдут на максимальные уступки, а Россия достигнет победы,

– сказал Юрий Богданов.

Но понятно, что планы Путина являются реалистичными только в его голове. На самом деле такие действия только принесут ему больше проблем. Уже сейчас глава Кремля вынужден использовать последние инструменты, чтобы хоть как-то удержаться на плаву.

Одним из таких инструментов является массированные обстрелы в сильные морозы, чтобы так напугать украинцев. Но даже это не заставит Украину согласиться на требования Кремля, поэтому Путину стоит ожидать еще одну неудачу.

Украина продолжает мирные переговоры