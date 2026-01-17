Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.
Что будет делать украинская делегация в США 17 января?
Как пояснил президент, главная задача нашей делегации в США – предоставить партнерам всю реальную информацию о том, что происходит.
Речь идет о последствиях российских ударов. Но глава государства указал и на другое последствие российского террора – это дискредитация дипломатического процесса.
Люди теряют веру в дипломатию, и российские удары постоянно ухудшают даже те небольшие возможности для диалога, которые были. Американская сторона должна это понимать. Нужен прогресс и по документам, которые готовились. Украина никогда не была и не будет преградой для мира. И именно от партнеров сейчас зависит, будет ли развитие дипломатии,
– подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что в Соединенных Штатах Америки находятся Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия.
"Ближе к вечеру по киевскому времени я ожидаю первые доклады по встречам", – сказал президент.
Что говорил Буданов о поездке в США?
Утром 17 января глава Офиса президента написал, что прибыл в США.
"Вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией будем иметь важный разговор с американскими партнерами относительно деталей мирного соглашения. Запланирована совместная встреча со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом", – написал Кирилл Буданов.
Он подчеркнул, что Украине нужен справедливый мир, а потому делегация будет работать на результат.
СМИ писали, что Дрисколл отошел от дел
Интересно, что Дрисколл снова фигурирует как член переговорной команды США. Он друг Вэнса и фактически заменил в свое время Кита Келлога.
Министр армии США Дрисколл приезжал в Киев в ноябре 2025-го с мирным планом. Тогда даже говорилось, что он будет давить на Зеленского.
Но если раньше мировые СМИ называли Дэниела Дрисколла едва ли не главной фигурой после Уиткоффа, то потом он исчез из медийного поля.
Политический обозреватель Юлия Забелина в разговоре с 24 Каналом в декабре 2025 года говорила, что за украинский вопрос отвечает преимущественно зять Трампа Джаред Кушнер.