Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.

Что будет делать украинская делегация в США 17 января?

Как пояснил президент, главная задача нашей делегации в США – предоставить партнерам всю реальную информацию о том, что происходит.

Речь идет о последствиях российских ударов. Но глава государства указал и на другое последствие российского террора – это дискредитация дипломатического процесса.

Люди теряют веру в дипломатию, и российские удары постоянно ухудшают даже те небольшие возможности для диалога, которые были. Американская сторона должна это понимать. Нужен прогресс и по документам, которые готовились. Украина никогда не была и не будет преградой для мира. И именно от партнеров сейчас зависит, будет ли развитие дипломатии,

– подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что в Соединенных Штатах Америки находятся Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия.

"Ближе к вечеру по киевскому времени я ожидаю первые доклады по встречам", – сказал президент.

Что говорил Буданов о поездке в США?

Утром 17 января глава Офиса президента написал, что прибыл в США.

"Вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией будем иметь важный разговор с американскими партнерами относительно деталей мирного соглашения. Запланирована совместная встреча со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом", – написал Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, что Украине нужен справедливый мир, а потому делегация будет работать на результат.

