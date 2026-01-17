Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.
Дивіться також Доктрина Монро 2․0 і розкол НАТО: світ неминуче поглинає епоха агресивних імперій і право сильного
Що робитиме українська делегація у США 17 січня?
Як пояснив президент, головне завдання нашої делегації у США – надати партнерам усю реальну інформацію про те, що відбувається.
Ідеться про наслідки російських ударів. Але очільник держави вказав і на інший наслідок російського терору – це дискредитація дипломатичного процесу.
Люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес і щодо документів, які готувались. Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру. І саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії,
– наголосив Зеленський.
Він нагадав, що у Сполучених Штатах Америки перебувають Рустем Умеров, Кирило Буданов, Давид Арахамія.
"Ближче до вечора за київським часом я очікую перші доповіді щодо зустрічей", – сказав президент.
Що казав Буданов про поїздку в США?
Зранку 17 січня очільник Офісу президента написав, що прибув до США.
"Разом з Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією матимемо важливу розмову з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди. Запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом", – написав Кирило Буданов.
Він підкреслив, що Україні потрібен справедливий мир, а тому делегація працюватиме на результат.
ЗМІ писали, що Дрісколл відійшов від справ
Цікаво, що Дрісколл знову фігурує як член переговорної команди США. Він друг Венса та фактично замінив свого часу Кіта Келлога.
Міністр армії США Дрісколл приїздив до Києва в листопаді 2025-го із мирним планом. Тоді навіть ішлося, що він тиснутиме на Зеленського.
Та якщо раніше світові ЗМІ називали Деніела Дрісколла чи не головною фігурою після Віткоффа, то потім він зник із медійного поля.
Політична оглядачка Юлія Забєліна в розмові з 24 Каналом в грудні 2025 року говорила, що за українське питання відповідає переважно зять Трампа Джаред Кушнер.