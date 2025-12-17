Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначила політична оглядачка Юлія Забєліна, уточнивши, що роль Рубіо важлива і він далі братиме участь в переговорному процесі. Конфлікту між ним і Джей Ді Венсом, який теж відійшов на другорядний план, немає.

Як змінюється переговорна група США?

Як Рубіо, так і Ді Венс, зі слів політичної оглядачки, є прагматичними політиками, які дивляться на "український трек", як на своєрідний кейс, який або принесе їм успіх на майбутніх виборах, або ні.

Вона розповіла, шо чинний держсекретар США Марко Рубіо братиме участь у наступних виборчих перегонах, претендуватиме на посаду американського президента, як і віцепрезидент Сполучених Штатів – Джей Ді Венс. Як пояснила Забєліна, буде відбуватись праймеріз (внутрішньопартійні вибори, попереднє голосування) всередині Республіканської партії щодо того, хто буде кандидатом.

Вона озвучила, що в команді Ді Венса є зокрема міністр армії США Дрісколл, який приїжджав до Києва і був змушений презентувати тут 28 пунктів "мирного плану", хоча це не його основна роль. Зі слів політичної оглядачки, він мав обговорити в Україні гарантії безпеки для неї.

Його до Києва надіслав Ді Венс, аби врівноважити вплив Віткоффа, до якого в американському політикумі ставляться скептично, бо він не класичний політик, не дипломат, не має відповідного досвіду. Він бізнесмен і близький друг Трампа.

Є ще один цікавий чиновник – Енді Бейкер, радник Джей Ді Венса. Він вперше взяв участь в переговорах, коли вони відбувалися в Женеві. Зараз вони відійшли на другий план,

– озвучила Забєліна.

Політична оглядачка наголосила, що Рубіо і Ді Венс будуть діяти ситуативно, залежно від того, куди далі рухатиметься переговорний процес. Політики вирішуватимуть для себе чи є їм сенс долучатися до певних зустрічей, чи потрібно їм своєю присутністю перебивати вплив Кушнера, чи ні. Зятю американського президента притаманний стиль проведення регулярних активних зустрічей.

Останні два місяці він зацікавився темою України. Можна констатувати, що Джаред Кушнер зараз стає основним переговірником з українського питання,

– підкреслила політична оглядачка.

Як слід діяти українській стороні?

За переконанням Забєліної, українській делегації краще не зосереджуватись на конкретній особистості в американській переговорній групі, бо за останній рік саме так Україна робила. Звісно, варто вибудовувати зв'язки з Кушнером, але розуміти, що в команді Трампа є й інші впливові люди. Їх, зі слів Забєліної, не дуже велика кількість.

"В цьому він схожий з українським президентом, є концентрація влади й делегування її незначній кількості людей у своєму оточенні. Наприклад, є керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, яка готувала Трампу його попередню виборчу кампанію. Вона є дуже близькою для нього людиною, бере участь в багатьох кадрових питаннях", – поділилась Забєліна.

Серед таких людей також Марко Рубіо, який займає низку посад і опікується багатьма питаннями. У переліку впливових в оточенні американського президента людей і Джей Ді Венс, який товаришує з сином Трампа, а також Кушнер і Віткофф.

На якій стадії мирні переговори?