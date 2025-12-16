Деталі передає 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Які результати переговорів у Берліні?

Зеленського запитали, чи наблизили Україну переговори в Берліні до завершення війни.

За словами президента, шлях до миру точно не простий, бо це війна. Та це не значить, що він буде довгим.

Американці хочуть швидкого завершення, для нас важлива якість в цій швидкості,

– наголосив Зеленський.

Він сказав, що в такому форматі сторони зустрілися вперше. І хотів би, щоб тим же складом переговорники були в Києві.

В Берліні було 3 – 4 раунди перемовин.

Загалом Україна розраховує на 5 документів, частина з яких стосується гарантій безпеки, які проголосують та затвердять у Конгресі. Мова і про статтю "як у НАТО", тобто схожу на п'яту статтю Альянсу.

Другий пункт стосується відновлення та переселенців.

Потрібні відшкодування, щоб українці хотіли жити в Україні,

– переконаний гарант.

Наступний момент стосувався сімей, які втратили Героїв. Це і гордість, і фінансове навантаження, тож потрібна зовнішня підтримка для виплат сім'ям загиблих.

Важливо і відновлення інфраструктури, енергетики, шкіл, університетів.