Деталі розмови та свою думку з цього приводу він висловив, відповідаючи на запитання журналістів в Овальному кабінеті ввечері у понеділок, 15 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Що сказав Трамп про розмову з європейськими лідерами?
Дональд Трамп повідомив представникам ЗМІ у Білому домі, що він мав "дуже хорошу розмову" з європейськими лідерами стосовно війни в Україні. Водночас президент Володимир Зеленський, схоже, участі у ній не брав.
Здається, що справи йдуть добре, але ми ж про це давно говоримо,
– сказав він.
Коментуючи прогрес стосовно переговорів, американський президент сказав, що, на його думку, "ми ближчі до угоди, ніж будь-коли раніше", але додав, що і Росія, і Україна "можуть змінювати позицію" щодо цього.
Тобто він каже, що Росія нібито хоче завершити війну, але в певний момент може відмовитися від цього. За його словами, така ж ситуація нібито може виникнути й з української сторони, але деталей Трамп не пояснив.
Що цьому передувало?
Перша берлінська зустріч українського президента Володимира Зеленського зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та делегаціями зі Сполучених Штатів та України пройшла 14 грудня тривала понад 5 годин.
Вже 15 грудня у німецькій столиці пройшла зустріч за участі Володимира Зеленського, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, а також американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
Незадовго після цього у Sky News повідомили, що переговори між Україною та партнерами, які тривали в Берліні протягом останніх днів, пройшли позитивно, і що Дональд Трамп задоволений досягнутим прогресом.