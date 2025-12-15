Деталі розмови та свою думку з цього приводу він висловив, відповідаючи на запитання журналістів в Овальному кабінеті ввечері у понеділок, 15 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що сказав Трамп про розмову з європейськими лідерами?

Дональд Трамп повідомив представникам ЗМІ у Білому домі, що він мав "дуже хорошу розмову" з європейськими лідерами стосовно війни в Україні. Водночас президент Володимир Зеленський, схоже, участі у ній не брав.

Здається, що справи йдуть добре, але ми ж про це давно говоримо,

– сказав він.

Коментуючи прогрес стосовно переговорів, американський президент сказав, що, на його думку, "ми ближчі до угоди, ніж будь-коли раніше", але додав, що і Росія, і Україна "можуть змінювати позицію" щодо цього.

Тобто він каже, що Росія нібито хоче завершити війну, але в певний момент може відмовитися від цього. За його словами, така ж ситуація нібито може виникнути й з української сторони, але деталей Трамп не пояснив.

Що цьому передувало?