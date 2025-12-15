У переговорних процесах спостерігається позитивна тенденція. Про це повідомляє Sky News з посиланням на американського посадовця, передає 24 Канал.
Що сказав Трамп про переговори?
За інформацією видання, сторонам вдалося досягти спільної позиції з низки питань, хоча деякі теми ще потребують обговорення. Водночас президент США Дональд Трамп задоволений досягнутим прогресом.
Американський посадовець також відзначив активну й ефективну роботу європейських представників та висловив сподівання, що переговори наближають сторони до миру.
Крім того, було досягнуто прогресу щодо гарантій безпеки для України, подібних до статті 5 НАТО. У США застерегли, що такі гарантії не залишатимуться на порядку денному необмежений час.
Мирні переговори у Берліні: останні новини
У Берліні 15 грудня проходили переговори між Зеленським та лідерами країн ЄС, до яких приєдналися генсек НАТО та представники США. Онлайн-розмова між міністрами ЄС та представниками США зірвалася.
Переговори між Україною та США в Берліні продовжуються без участі Зеленського. Президент назвав зустріч непростою, але продуктивною.
Водночас Bild повідомляє, що Україна готова йти на компроміси у переговорах з Росією. Це також стосується тимчасової відмови від частини своїх територій. Питання Донбасу залишається "червоною лінією".