Україна висловлює невпевненість у діях Росії відносно миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Bild.
Що Україна відмовляється прийняти?
За даними видання, під час переговорів у Берліні на карту поставлено питання миру в Україні.
Президент Зеленський нібито готовий піти на тимчасові поступки щодо Криму, Луганська, Донецька, Запоріжжя та Херсона, проте відхід з Донецька є для нього неприпустимим.
США запропонували вивести українські війська з приблизно 5600 квадратних кілометрів Донецької області, створивши там так звану "демілітаризовану економічну зону". Росія підтримала цю ідею, пропонуючи направити туди Нацгвардію.
Українська сторона висловила побоювання, що Москва може порушити домовленість і окупувати території, що звільнять українські війська.
Ми цього не приймемо,
– заявив високопоставлений український представник.
За його словами, Україна готова на компроміси, але односторонній відхід з фронту залишатиметься неприпустимим.
Зустріч з американською делегацію у Берліні: останні новини
Під час переговорів у Берліні обговорювали різні формати припинення бойових дій та гарантії безпеки. Це стосується демілітаризованої зони на Донбасі також тема виборів в Україні та проведення референдуму щодо Донеччини.
Після зустрічі з американською делегацією, Зеленський запланував переговори з президентом Німеччини та лідерами країн ЄС, Великої Британії, Єврокомісії, Євроради, НАТО.