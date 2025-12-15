В переговорных процессах наблюдается положительная тенденция. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на американского чиновника, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп о переговорах?

По информации издания, сторонам удалось достичь общей позиции по ряду вопросов, хотя некоторые темы еще требуют обсуждения. В то же время президент США Дональд Трамп доволен достигнутым прогрессом.

Американский чиновник также отметил активную и эффективную работу европейских представителей и выразил надежду, что переговоры приближают стороны к миру.

Кроме того, был достигнут прогресс относительно гарантий безопасности для Украины, подобных статье 5 НАТО. В США предостерегли, что такие гарантии не будут оставаться на повестке дня неограниченное время.

