В переговорных процессах наблюдается положительная тенденция. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на американского чиновника, передает 24 Канал.
Смотрите также Переговоры Украины и США в Берлине продолжаются, но без Зеленского, – СМИ
Что сказал Трамп о переговорах?
По информации издания, сторонам удалось достичь общей позиции по ряду вопросов, хотя некоторые темы еще требуют обсуждения. В то же время президент США Дональд Трамп доволен достигнутым прогрессом.
Американский чиновник также отметил активную и эффективную работу европейских представителей и выразил надежду, что переговоры приближают стороны к миру.
Кроме того, был достигнут прогресс относительно гарантий безопасности для Украины, подобных статье 5 НАТО. В США предостерегли, что такие гарантии не будут оставаться на повестке дня неограниченное время.
Мирные переговоры в Берлине: последние новости
В Берлине 15 декабря проходили переговоры между Зеленским и лидерами стран ЕС, к которым присоединились генсек НАТО и представители США. Онлайн-разговор между министрами ЕС и представителями США сорвалась.
Переговоры между Украиной и США в Берлине продолжаются без участия Зеленского продолжаются без участия Зеленского. Президент назвал встречу непростой, но продуктивной.
В то же время Bild сообщает, что Украина готова идти на компромиссы в переговорах с Россией. Это также касается временного отказа от части своих территорий. Вопрос Донбасса остается "красной линией".