Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також Ми ще ніколи не були так близько до закінчення російсько-української війни, – Орбан

За словами речника німецького уряду, представників США також запросили долучитися до переговорів, які заплановані на вечір за участю Зеленського та лідерів європейських країн.

Тоді як НАТО підтвердило, що генеральний секретар Альянсу Марк Рютте також прибуде до Берліна для участі в переговорах. Відповідне підтвердження з’явилося в останні хвилини.

Окремо заступник головного речника Європейської комісії Улоф Гілл підтвердив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також відвідає берлінські переговори цього вечора.

Мирні переговори: останні новини