Дрісколл вважає, що Росія буде лише поширювати свою окупацію в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
Дивіться також У Маямі розпочалася зустріч делегацій США та України
Як Дрісколл спілкувався на переговорах?
Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця зазначив, що Дрісколл "був дуже активний, захоплений і готовий слухати".
Водночас інше джерело описало тон зустрічі Дрісколла з європейськими послами і західними чиновниками як "нудотний". Європейських представників, зокрема, цікавило, чи враховано у плані відповідальність Росії за військові злочини. За словами співрозмовника FT, Дрісколл ухилився від прямої відповіді, що викликало розчарування учасників зустрічі.
Ба більше, за даними джерела FT, Дрісколл заявив таке: "Є міста, спірні території, які опиняться в руках Росії, це тільки питання часу. Якщо ми не визнаємо цього, то рішення про боротьбу має бути виваженим".
Скільки життів ви готові пожертвувати? Угода не стане кращою, вона стане гіршою,
– сказав на завершення Дрісколл.
У Трампа вже хочуть закрити суперечки за 2 пунктами плану для України
Високопоставлений представник США розповів журналістам Axios, що Білий дім хоче усунути розбіжності щодо двох пунктів мирного плану: території та гарантій безпеки.
Раніше Андрій Єрмак заявляв, що територіальні питання можуть обговорюватися лише на рівні президентів.