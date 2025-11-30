Дрисколл считает, что Россия будет только распространять свою оккупацию в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Как Дрисколл общался на переговорах?

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отметил, что Дрисколл "был очень активен, увлечен и готов слушать".

В то же время другой источник описал тон встречи Дрисколла с европейскими послами и западными чиновниками как "приторный". Европейских представителей, в частности, интересовало, учтена ли в плане ответственность России за военные преступления. По словам собеседника FT, Дрисколл уклонился от прямого ответа, что вызвало разочарование участников встречи.

Более того, по данным источника FT, Дрисколл заявил следующее: "Есть города, спорные территории, которые окажутся в руках России, это только вопрос времени. Если мы не признаем этого, то решение о борьбе должно быть взвешенным".

Сколько жизней вы готовы пожертвовать? Соглашение не станет лучше, оно станет хуже,

– сказал в завершение Дрисколл.

