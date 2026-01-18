Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua, передает 24 Канал.

Хочет ли Россия мира?

По словам Сырского, действия российской армии свидетельствуют о стремлении продолжать войну, а не готовность к мирным переговорам или инициативам на поле боя.

Наоборот, мы видим увеличение интенсивности боевых действий, наращивание численности наступательных группировок врага, наращивание объемов производства ударных типов вооружения, ракет, дронов,

– добавил главком.

Сигналом к нежеланию завершать войну является и то, что Россия ежедневно производит более 400 дронов типа "Шахед". По оценкам Сырского, враг планирует увеличить эти объемы до тысячи ударных БпЛА в сутки.

Главнокомандующий отметил, что задачей ВСУ остается максимально уменьшать боевой потенциал россиян и продолжать борьбу.

Что мог запланировать враг на 2026 год?