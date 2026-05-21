Об этом Кирилл Буданов сказал во время KyivStratcom Forum 2026, сообщает "Апостроф".

Что сказал Буданов о господстве украинцев над россиянами?

По словам Буданова, стоит глубже осмыслить значение понятия "освобождение России". Он отметил, что меч является лишь инструментом, а сегодня такую роль выполняет Украина.

Также глава ГУР подчеркнул, что Киевская Русь относится к украинскому историческому наследию, хотя само понятие Руси значительно шире. По его мнению, Украина стала источником многих исторических процессов и явлений, в том числе и тех, с которыми сейчас приходится бороться.

Мы отдали им (россиянам – 24 Канал) большую часть своей истории, добровольно отдали, а те ее, поскольку мы отдали – приватизировали. Они никто, это мы есть Русь. И мы должны над ними всеми господствовать. Еще придут времена,

– заявил Буданов.

На фоне чего прозвучало заявление Буданова?

Заявление Кирилла Буданова прозвучало на фоне длительных исторических и политических споров между Украиной и Россией относительно наследия Руси. Российская власть в течение десятилетий использует концепцию "единого исторического пространства" для обоснования собственных геополитических претензий в отношении Украины и земель нашего государства.

В то же время украинские историки и государственные деятели неоднократно подчеркивали, что именно Киев был политическим и культурным центром Руси, тогда как Москва возникла значительно позже.

После начала полномасштабной войны вопрос исторического наследия и идентичности стал одним из ключевых элементов информационного и идеологического противостояния России против Украины.

Кстати, украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов отмечал, что в средневековье украинское государство не называли "Киевская Русь", а такое название впервые появилось в трудах российских историков XVIII – XIX веков.