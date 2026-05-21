Про це Кирило Буданов сказав під час KyivStratcom Forum 2026, повідомляє "Апостроф".

Цікаво Кирило Буданов одягнув унікальну вишиванку, яку створили сотні людей

Що сказав Буданов про панування українців над росіянами?

За словами Буданова, варто глибше осмислити значення поняття "визволення Росії". Він наголосив, що меч є лише інструментом, а сьогодні таку роль виконує Україна.

Також очільник ГУР підкреслив, що Київська Русь належить до української історичної спадщини, хоча саме поняття Русі є значно ширшим. На його думку, Україна стала джерелом багатьох історичних процесів і явищ, зокрема й тих, з якими нині доводиться боротися.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Ми віддали їм (росіянам – 24 Канал) велику частину своєї історії, добровільно віддали, а ті її, оскільки ми віддали – приватизували. Вони ніхто, це ми є Русь. І ми маємо над ними всіма панувати. Ще прийдуть часи,

– заявив Буданов.

На тлі чого пролунала заява Буданова?

Заява Кирила Буданова пролунала на тлі тривалих історичних і політичних суперечок між Україною та Росією щодо спадщини Русі. Російська влада протягом десятиліть використовує концепцію "єдиного історичного простору" для обґрунтування власних геополітичних претензій щодо України та земель нашої держави.

Водночас українські історики та державні діячі неодноразово наголошували, що саме Київ був політичним і культурним центром Русі, тоді як Москва виникла значно пізніше.

Після початку повномасштабної війни питання історичної спадщини та ідентичності стало одним із ключових елементів інформаційного та ідеологічного протистояння Росії проти України.

До речі, український історик і глава Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров наголошував, що в середньовіччі українську державу не називали "Київська Русь", а така назва вперше з'явилася в працях російських істориків XVIII – XIX століть.