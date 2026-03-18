Об этом рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в своем видео на YouTube.

Кто придумал термин "Киевская Русь"?

Историк объяснил, что настоящим названием украинского государства в средневековье была просто Русь. Он также добавил, что в разных языках имела и другие варианты названия. Так, греки употребляли "Россия", а европейцы – "Рутения" или "Королевство Руси".

Алферов отмечает, что разделение на "Киевскую", "Новгородскую" или "Московскую Русь" появилось значительно позже в трудах российских историков XVIII – XIX веков. Они продвигали теорию, что центр государства якобы переносился. Так они хотели показать, будто это одно и то же государство, которое просто меняло столицу.

До XIX века термина "Киевская Русь" не существовало / Фото "WEB Навигатор"

Отдельно историк отмечает, что в советский период для вытеснения роли Киева использовался термин "Древняя Русь". Зато украинские ученые в 1970 – 1980-х годах начали употреблять название "Киевская Русь", чтобы подчеркнуть центральную роль Киева в истории государства.

Как исчезла Киевская Русь?

Как пишет Britannica, после смерти Владимира Великого в 1015 году начался период жесткой борьбы за власть. Его старший сын Святополк Окаянный убил трех братьев и захватил Киев. Впрочем, другой сын - Ярослав Мудрый, правивший в Новгороде, при поддержке местных жителей и варяжских наемников победил Святополка и в 1019 году стал великим князем киевским.

Чтобы избежать новых междоусобиц, Ярослав ввел порядок наследования по старшинству, но предусматривал, что территория Киевской Руси в целом принадлежит княжеской семье.

Однако эта система не сработала надолго. После смерти Ярослава в 1054 году, его сыновья поделили земли, что привело к новым конфликтам.

Со временем титул великого князя киевского потерял свое значение, а Монгольское нашествие на Русь в XII веке окончательно разрушило могущество Киева. Части государства еще некоторое время существовали в западных княжествах Галичины и Волыни, однако к XIV веку эти земли были поглощены Польшей и Литвой.

Почему Киев стал столицей Руси?