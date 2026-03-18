Об этом рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в своем видео на YouTube.
Смотрите также Украина могла быть больше: какой украинский город СССР своевольно "подарил" России
Кто придумал термин "Киевская Русь"?
Историк объяснил, что настоящим названием украинского государства в средневековье была просто Русь. Он также добавил, что в разных языках имела и другие варианты названия. Так, греки употребляли "Россия", а европейцы – "Рутения" или "Королевство Руси".
Алферов отмечает, что разделение на "Киевскую", "Новгородскую" или "Московскую Русь" появилось значительно позже в трудах российских историков XVIII – XIX веков. Они продвигали теорию, что центр государства якобы переносился. Так они хотели показать, будто это одно и то же государство, которое просто меняло столицу.
До XIX века термина "Киевская Русь" не существовало / Фото "WEB Навигатор"
Отдельно историк отмечает, что в советский период для вытеснения роли Киева использовался термин "Древняя Русь". Зато украинские ученые в 1970 – 1980-х годах начали употреблять название "Киевская Русь", чтобы подчеркнуть центральную роль Киева в истории государства.
Как исчезла Киевская Русь?
Как пишет Britannica, после смерти Владимира Великого в 1015 году начался период жесткой борьбы за власть. Его старший сын Святополк Окаянный убил трех братьев и захватил Киев. Впрочем, другой сын - Ярослав Мудрый, правивший в Новгороде, при поддержке местных жителей и варяжских наемников победил Святополка и в 1019 году стал великим князем киевским.
Чтобы избежать новых междоусобиц, Ярослав ввел порядок наследования по старшинству, но предусматривал, что территория Киевской Руси в целом принадлежит княжеской семье.
Однако эта система не сработала надолго. После смерти Ярослава в 1054 году, его сыновья поделили земли, что привело к новым конфликтам.
Со временем титул великого князя киевского потерял свое значение, а Монгольское нашествие на Русь в XII веке окончательно разрушило могущество Киева. Части государства еще некоторое время существовали в западных княжествах Галичины и Волыни, однако к XIV веку эти земли были поглощены Польшей и Литвой.
Почему Киев стал столицей Руси?
По словам Александра Алферова, Киев стал столицей Руси благодаря выгодному расположению. Город располагался на важном торговом пути "из варяг в греки", который соединял Балтийское и Черное моря.
Именно возле Киева сходились крупные реки, что делало его удобным для торговли. По словам историка, город мог полностью контролировать торговые потоки.
Важную роль играли также высокие холмы правого берега Днепра и многочисленные острова, которые давали стратегическое преимущество. В итоге все эти факторы сделали Киев мощным логистическим центром тогдашней Европы.