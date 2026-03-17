Об этом рассказывает журналист Аким Галимов в проектах "Реальная история".

Какой была граница Сумщины?

Сегодня Сумская область является одним из ключевых приграничных регионов Украины. В то же время исторически эти территории развивались как часть украинских казацких земель.

Еще в 17 веке сюда активно переселялись украинские казаки. В 1655 году на тогдашних степных территориях начали возникать новые поселения, которые со временем превратились в важные экономические и политические центры Слобожанщины.

Позже, уже в советское время, границу между республиками начали определять административно.

Как объясняет историк Евгений Мурза, при установлении границы формально пытались учитывать этнический состав населения. Однако в итоге это решение оказалось не в пользу Украины.

Эта граница формировалась в 1926 году. Она почти соответствует этнической, но не в нашу пользу. Суджа, территории к северу от Глушкова, Стародубщина – это все наше, если мерить этнически, то нужно заходить вглубь на 10 – 15 километров,

– отметил историк.

В результате часть территорий с многочисленным украинским населением оказалась по другую сторону административной границы.

Одним из примеров такого разделения является город Суджа, который сейчас входит в состав Курской области. Несмотря на современную принадлежность к России, исторически он был тесно связан с украинскими землями, прежде всего с Сумами.

Границы Украины в 1918 году

По данным исследователей, в начале 20 века большинство жителей Суджи были украинцами.

"Суджа исторически очень связана с Сумами. Она даже ближе к Сумам чем к Курску на 40 – 50 километров. Статистика начала 20 века четко говорит: три четверти населения Суджи и окрестностей были украинцами", – отметил историк.

Какой была связь Суджи с современными украинскими территориями?

Историки отмечают, что территории вокруг Суджи и другие районы исторической Слобожанщины образовывали единое украинское этническое пространство.

Между этими землями существовали тесные экономические, культурные и родственные связи. Именно поэтому исследователи считают, что административное решение советской власти фактически разделило единый украинский регион.

Археологические находки также подтверждают длительное присутствие украинского населения на этих землях.

Как Белгород стал частью Украины?

Как рассказывает доктор исторических наук Владимир Маслийчук, в 1917 году Украинская Центральная Рада своим Третьим Универсалом объявила о включении в состав УНР девяти бывших губерний Российской империи.

Однако война с большевиками не позволила окончательно определить границу между государствами, а Брестский мир также не зафиксировал четкой границы. Временную линию определил немецкий генерал Макс Гофман, проведя ее "согласно условиям военной эпохи".

Белгород в составе Украины

В апреле 1918 года немецко-украинские войска заняли Харьков, а впоследствии и Белгород. Город и часть уездов Курской губернии временно присоединили к Харькову. Демаркационную линию от Суджи до Белгорода установили 4 мая.

21 мая 1918 года Белгородская городская дума поддержала присоединение к "родной Украине". Соответствующее ходатайство гетману Павлу Скоропадскому должны были передать председатель думы Станислав Виновский и городской голова Николай Слатин.

Ситуация изменилась после Ноябрьской революции в Германии и падения гетманата. В начале 1919 года эти территории снова включили в Курскую губернию, а школы перевели на русский язык.

Как Сумы получили свое название?