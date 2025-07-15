Город Сумы мог получить свое название несколькими способами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Публичную библиотеку Сум.

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Почему Сумы имеют именно такое название?

Стоит начать с того, что исследователи отрицают вариант происхождения названия от слова "сум". Вместо этого они предлагают несколько других версий. Одна из них заключается в том, что название происходит от названия реки Сума.

Город фактически расположен на берегу этой реки и получил название от нее. К слову, сначала город называли несколько иначе – Суминым городом, однако со временем название трансформировалось, поэтому город стали называть просто Сумами.



Существует несколько версий происхождения названия города Сумы / Фото Сумской городской совет

Также есть версия, которая достигает казацких времен. По легенде, казаки нашли три сумки с деньгами и на том месте начали возводить крепость. впоследствии вокруг нее разросся город.

Происхождение названия города Сумы является очень интересной темой. К слову, считается, что город был основан в 1652 году, то есть он уже очень старый.

Кстати, интересной является истории происхождений названий и некоторых объектов в Сумах. Например, Покровская площадь в Сумах получила свое название от церкви, которая была разрушена в 1932 году. Историческое название площади вернули в 2009 году после нескольких голосований.