Владимир Великий был похоронен в построенной им Десятинной церкви, там же и перезахоронили его бабушку княгиню Ольгу. Где сейчас останки князей – расскажет 24 Канал.

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Где сейчас останки киевских князей?

В 1240 году во время монгольского нашествия на Киев, останки князей спрятали в подземелье Десятинной церкви, а после ее разрушения захоронения считались утраченными. И только в XVII веке по инициативе митрополита Петра Могилы состоялись раскопки на месте Десятинной церкви, где были обнаружены захоронения Владимира, его жены Анны и бабушки Ольги.

По преданию, останки Ольги перезахоронили по приказу синода РПЦ и место нового упокоения княгини неизвестно. Поэтому останки великой княгини, которая канонизирована как равноапостольная святая, утрачены.



Как выглядела Десятинная церковь / Коллаж Вышгородского историко-культурного заповедника

В то же время останки князя Владимира стали святыней, и их по замыслу Петра Могилы должны были бы хранить в восстановленной Десятинной церкви, однако проект воплотить не удалось из-за смерти митрополита. До ХХ века останки князя хранились в Киеве как мощи и самой большой реликвией был череп князя. Однако в 1930-х годах мощи вывезли в Россию в лабораторию Михаила Герасимова для якобы реконструкции лица Владимира Великого и там реликвия была "потеряна". То есть Россия просто украла останки князя.

Часть его мощей хранилась в России и в свое время по просьбе главы УПЦ МП Владимира (Сабодана) в Киево-Печерскую Лавру была передана часть мощей князя, которая хранится в Успенском соборе.