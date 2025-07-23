Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова в YouTube.

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Почему Киев выбрали столицей Руси?

Алферов рассказал, что Киев стал столицей Руси благодаря своему выгодному географическому расположению.

Он объяснил, что Киев оказался в стратегически важном месте на пути "из варяг в греки" – ключевом водном маршруте, соединявшем Балтийское и Черное моря. Именно перед столицей Руси стекались все реки, в частности Десна и Припять.

То есть Киев закрывает возможность торговать или открывает ее,

– отметил Алферов.

Макет Киева 10 – 13 века / Фото st-sophia.org.ua

Также был огромный правый берег Днепра с холмами, откуда можно было наблюдать за всем. Также наличие большого количества островов позволяло перекрыть любую торговлю в случае необходимости.

Кроме того, под правым берегом было огромное плоское плато (современный Подол), что давало возможность высаживаться и селиться.

Наличие всех этих факторов сделало Киев важным логистическим центром Европы.