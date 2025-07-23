Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова в YouTube.

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Чому Київ обрали столицею Русі?

Алфьоров розповів, що Київ став столицею Русі завдяки своєму вигідному географічному розташуванню.

Він пояснив, що Київ опинився у стратегічно важливому місці на шляху "з варягів у греки" – ключовому водному маршруті, що з'єднував Балтійське й Чорне моря. Саме перед столицею Русі стікалися всі річки, зокрема Десна та Прип'ять.

Тобто Київ закриває можливість торгувати або відкриває її,

– зазначив Алфьоров.

Макет Києва 10 – 13 століття / Фото st-sophia.org.ua

Також був величезний правий берег Дніпра з пагорбами, звідки можна було спостерігати за всім. Також наявність великої кількості островів дозволяла перекрити будь-яку торгівлю в разі потреби.

Крім того, під правим берегом було величезне пласке плато (сучасний Поділ), що давало можливість висаджуватись та оселятися.

Наявність усіх цих факторів зробила Київ важливим логістичним центром Європи.