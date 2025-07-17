Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова в YouTube.

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Хто найдовше в історії України перебував при владі?

Алфьоров назвав трьох українських правителів, які найдовше утримували владу. Третє місце посів гетьман Іван Мазепа. Він очолював Гетьманщину протягом 22 років, з 1687 по 1709 рік.

Іван Мазепа / Портрет-гравюра

На другому місці – князь Володимир Великий. Його офіційне правління в Києві тривало з 979 до 1015 року, тобто 36 років. Проте загалом, якщо враховувати князювання в інших регіонах, він перебував у статусі правителя близько 45 років.

Володимир Великий / Фото Wikipedia

Абсолютним рекордсменом став Ярослав Мудрий – син Володимира. Він правив Києвом з 1015 по 1054 рік (з перервами), тобто 37 років. А якщо враховувати увесь період його князювання на різних престолах, то при владі він перебував аж 64 роки.

Ярослав Мудрий / Картина Артура Орльонова