Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова в YouTube.

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Кто дольше всех в истории Украины находился у власти?

Алферов назвал трех украинских правителей, которые дольше всех удерживали власть. Третье место занял гетман Иван Мазепа. Он возглавлял Гетманщину в течение 22 лет, с 1687 по 1709 год.

Иван Мазепа / Портрет-гравюра

На втором месте – князь Владимир Великий. Его официальное правление в Киеве продолжалось с 979 до 1015 года, то есть 36 лет. Однако в целом, если учитывать княжение в других регионах, он находился в статусе правителя около 45 лет.

Владимир Великий / Фото Wikipedia

Абсолютным рекордсменом стал Ярослав Мудрый – сын Владимира. Он правил Киевом с 1015 по 1054 год (с перерывами), то есть 37 лет. А если учитывать весь период его княжения на разных престолах, то у власти он находился аж 64 года.

Ярослав Мудрый / Картина Артура Орленова