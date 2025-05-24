Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика Олександра Алфьорова.

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Яка була друга назва Києва

Мало хто знає, але Київ мав ще одну, альтернативну назву. Вона згадується у трактаті візантійського імператора Костянтина VII Багрянородного "Про управління імперією", написаному приблизно у 948 році.

Цей документ створювався не для широкого загалу, а як внутрішній політичний і дипломатичний посібник для спадкоємців візантійського престолу.

Костянтин зазначає, що столицею Русі є місто Київ, і друга назва цієї столиці – Самбатас,

– розповів Алфьоров.

Костянтин VII Багрянородний / Фото Wikipedia

Історик зазначає, що протягом наступних поколінь цю назву ніхто і ніде не зустрічав. Цікавим є те, що ніхто і досі не знає, що вона означає.

Науковці пропонують чимало версій щодо походження цієї назви. Зокрема, є думки, що це хазарська, скандинавська, готська, єврейська, балтійська, болгарська, тюркська або іранська назви.

До слова, Україна також могла іншу назву. Алфьоров розповів, що в минулому нерідко можна зустріти назву нашої держави як Роксоланія.