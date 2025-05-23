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Як в селі Калини з'явилася вулиця Леннона

У селі Калини, що в Закарпатській області, у 2016 році неочікувано для всіх з'явилася вулиця Джона Леннона. Її перейменували у межах закону про декомунізацію.

Цікавим тут є те, що спершу місцева влада відмовилась змінювати назву вулиці Леніна, однак згодом це питання дійшло до обласної адміністрації. Тодішній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль вирішив змінити радянського Леніна на британського Леннона.

Джон Леннон / Фото Wikipedia

Як згодом пояснив сам Москаль, вибір імені був частково символічним, адже у 1970-х роках він працював у міліції й часто мав справу з "бітломанами" у Чернівцях. За його словами, перейменування стало своєрідною "моральною компенсацією" гурту The Beatles.