Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт організації World Press Photo.

Хто може бути справжнім автором фото "Жахи війни"

World Press Photo призупинило визнання авторства знаменитої фотографії "Жах війни", зробленої у 1972 році у В’єтнамі. Раніше вона отримала приз World Press Photo of the Year, а її автором вважався Нік Ут – в’єтнамський штатний фотограф агентства Associated Press. Однак нові дослідження, продемонстровані у фільмі The Stringer та підтверджені паризькою дослідницькою групою INDEX, вказують, що ймовірним автором є Нгуєн Тхань Нге.

Попри зміну в поглядах на авторство, автентичність самої світлини, її суспільна вага, справедливість нагород за цю роботу залишаються поза сумнівом дослідників.

Світлина "Жахи війни" на перших шпальтах газет / Фото Vogue

Дослідження організації було складним, адже з часу подій пройшло понад 50 років, а більшість очевидців уже померли. Команда змогла ідентифікувати 16 осіб, які перебували на місці трагедії – вони аналізували новинні статті, архіви, свідчення, документальні хроніки. До дослідження залучили експертів з INDEX, AP та незалежних дослідників.

У підсумку, після п’яти місяців дослідження вдалося встановити, що авторство фотографії, приписуваної Ніку Уту, швидше за все, належить Нгуєну Тхань Нге, який був фотографом-фрилансером. У зв’язку з цим World Press Photo призупинило офіційне визнання авторства фотографії "Жах війни". Його можуть поновити лише за наявності неспростовних доказів, які підтвердять хто дійсно зробив культову світлину.