Кто может быть настоящим автором фото "Ужасы войны"

World Press Photo приостановило признание авторства знаменитой фотографии "Ужас войны", сделанной в 1972 году во Вьетнаме. Ранее она получила приз World Press Photo of the Year, а ее автором считался Ник Ут – вьетнамский штатный фотограф агентства Associated Press. Однако новые исследования, продемонстрированные в фильме The Stringer и подтвержденные парижской исследовательской группой INDEX, указывают, что вероятным автором является Нгуен Тхань Нге.

Несмотря на изменение во взглядах на авторство, подлинность самой фотографии, ее общественный вес, справедливость наград за эту работу остаются вне сомнения исследователей.

Фотография "Ужасы войны" на первых полосах газет / Фото Vogue

Исследование организации было сложным, ведь со времени событий прошло более 50 лет, а большинство очевидцев уже умерли. Команда смогла идентифицировать 16 человек, которые находились на месте трагедии – они анализировали новостные статьи, архивы, свидетельства, документальные хроники. К исследованию привлекли экспертов из INDEX, AP и независимых исследователей.

В итоге, после пяти месяцев исследования удалось установить, что авторство фотографии, приписываемой Нику Уту, скорее всего, принадлежит Нгуену Тхань Нге, который был фотографом-фрилансером. В связи с этим World Press Photo приостановило официальное признание авторства фотографии "Ужас войны". Его могут возобновить только при наличии неопровержимых доказательств, которые подтвердят кто действительно сделал культовую фотографию.