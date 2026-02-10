Про це повідомила Об'єднана авіабудівна корпорація держкорпорації "Ростех". Щоправда, про яку кількість йдеться, невідомо.
Що відомо про нові Су-57?
В ОАК стверджують, що винищувачі пройшли повний цикл заводських випробувань. Пілоти російського міноборони протестували їх в різних режимах роботи.
Літак себе вже добре показав у рамках проведення спеціальної військової операції. Новий технічний вигляд сприятиме розширенню завдань, до яких залучається цей тип літаків. Перспективні можливості, закладені в комплекс авіаційного озброєння, дозволяють застосовувати нові зразки авіаційних засобів ураження,
– заявив льотчик Су-57 повітряно-космічних сил Росії.
Зазначається, що винищувачі здатні уражати повітряні, наземні та морські цілі. Вони нібито можуть застосовуватися цілодобово, зокрема у складних метеоумовах та у складній завадній обстановці.
В ОАК заявили, що авіаційний комплекс п'ятого покоління Су-57 – "найкращий літак у своєму класі", але вони не збираються зупинятися на досягнутому.
Довідково. Су-57 – найновіший російський серійний винищувач. Він може досягати швидкості до 2450 кілометрів за годину і має дальність польоту приблизно 3500 кілометрів.
Самі росіяни вихваляють свою розробку. Втім, міжнародні фахівці більш стримані. До того ж, ще у 2024 повідомляли про проблеми з радаром та тепловою видимістю, а ще з центральним комп'ютером та системою управління.
Як Росія удосконалює дрони
Росіяни за технологічної підтримки Китаю удосконалюють можливості своїх дронів на оптоволокні. Їхні безпілотники тепер можуть літати на більшу відстань. Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначав 24 Каналу, що Китай – основний виробник технологій у світі мікрочіпів, оптоволоконного кабелю. Тож це комплектування контейнерами безперебійним потоком постачають росіянам.
Удосконалили окупанти й "Шахеди". Нещодавно у них виявили подвійну бойову частину. А ще вони можуть скидати протитанкові міни ПТМ-3. Наприклад, такий випадок був зафіксований у Рівненській області.