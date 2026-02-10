Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации "Ростех". Правда, о каком количестве идет речь, неизвестно.

Что известно о новых Су-57?

В ОАК утверждают, что истребители прошли полный цикл заводских испытаний. Пилоты российского минобороны протестировали машины в различных режимах работы.

Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается этот тип самолетов. Перспективные возможности, заложены в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения,

– заявил летчик Су-57 воздушно-космических сил России.

Отмечается, что истребители способны поражать воздушные, наземные и морские цели. Они якобы могут применяться круглосуточно, в частности в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке.

В ОАК заявили, что авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – "лучший самолет в своем классе", но они не собираются останавливаться на достигнутом.

Справочно. Су-57 – самый новый российский серийный истребитель. Он может достигать скорости до 2450 километров в час и имеет дальность полета примерно 3500 километров.



Сами россияне восхваляют свою разработку. Впрочем, международные специалисты более сдержанны. К тому же, еще в 2024 году сообщали о проблемах с радаром и тепловой видимостью, а еще с центральным компьютером и системой управления.

